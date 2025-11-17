महराजगंज में गरीब परिवारों के खाते में आए 40 हजार, पक्का घर बनवाने के लिए कितनी मिलेगी राशि?

जागरण संवाददाता, महराजगंज। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिले में चयनित पात्र ग्रामीणों के खातों में पहली किस्त के रूप में 40 हजार रुपये की राशि भेज दी गई है। कुल 158 लाभार्थियों में से 151 के खातों में 63.20 लाख रुपये सफलतापूर्वक हस्तांतरित किए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह राशि पक्का मकान निर्माण की शुरुआत के लिए दी जाती है, जिससे लाभार्थी नींव और दीवार निर्माण का कार्य सुचारू रूप से शुरू कर सकेंगे। योजना का लक्ष्य कच्चे घरों में रहने वाले गरीब परिवारों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है।

हालांकि, प्रशासन द्वारा जारी विवरण के अनुसार चार ब्लाकों में सात लाभार्थियों को तकनीकी कारणों से पहली किस्त नहीं मिल पाई है। इनमें सिसवा ब्लाक के तीन, निचलौल के दो, तथा पनियरा और लक्ष्मीपुर के एक-एक लाभार्थी शामिल हैं। विभाग इन मामलों की तकनीकी त्रुटि को दुरुस्त कर जल्द भुगतान सुनिश्चित कराने में जुटा है। ताकि प्रथम किस्त मिलने के बाद त्वरित इनके भवन निर्माण की कार्रवाई शुरू हो सके।

नियम से हुए सत्यापन में 12 ब्लाकों में 158 लाभार्थियों का हुआ था चयन महराजगंज : जिले के 12 ब्लाकों की 882 ग्राम पंचायतों में इस वित्तीय वर्ष मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए कुल 158 लाभार्थियों के चयन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा पात्रता की जांच, दस्तावेज और बैंक विवरण के सत्यापन के बाद सभी चयनित लाभार्थियों की सूची फाइनल की गई।

विभाग ने बताया कि सत्यापन के उपरांत 158 लाभार्थियों के बैंक खातों में भुगतान की कार्यवाही की गई, जिनमें से 151 के खातों में राशि पहुंच गई है। पहली किस्त 40 हजार रुपये मकान की नींव और दीवार बनाने के लिए दी जाती है। यह कार्य पूरा होने पर दूसरी किस्त 70 हजार रुपये लिंटर निर्माण हेतु लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी।

इसके बाद अंतिम चरण में तीसरी किस्त 10 हजार रुपये मकान की सफाई कार्य के लिए प्रदान की जाएगी। कुल मिलाकर योजना के तहत 1.20 लाख रुपये आवास निर्माण के लिए लाभार्थी को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त मनरेगा के माध्यम से 90 दिनों की मजदूरी का भुगतान भी किया जाता है। शासन की गाइडलाइन के अनुसार योजना का लाभ मुसहर, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा कच्चे मकान में रहने वाले गरीब परिवारों को दिया जाता है।