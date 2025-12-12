Language
    महराजगंज में ठंड की चपेट में आने से 18 बच्चे भर्ती, सावधानी बरतने के निर्देश

    By Neeraj Neeraj Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 06:54 PM (IST)

    महराजगंज जिले में ठंड की चपेट में आने से 18 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने ठंड से बचाव के लिए सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए ...और पढ़ें

    ठंड की चपेट में आने से 18 बच्चे भर्ती।

    जागरण संवाददाता, महराजगंज। जिले में ठंड बढ़ रही है। सुबह और शाम गलन हो रही है। ठंड के कारण जहां बच्चे बुखार की चपेट में आ रहे हैं, वहीं लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। शुक्रवार को जिला अस्पताल के आईसीयू (गहन चिकित्सा इकाई) में बुखार से पीड़ित 18 बच्चे भर्ती किए गए हैं। तापमान लुढ़कने से ऊनी कपड़ों का बाजार भी गर्म हो गया है। आए दिन दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है।

    जिले के मौसम का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यनूतम 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। जिला अस्पताल शुक्रवार को रोगियों से पटा रहा। महिला और पुरुष काउंटर दोनों काउंटर पर लंबी लाइन लगी रही। इस दिन कुल 970 रोगियों का पंजीकरण किया गया।

    इसमें सर्दी, खांसी, बुखार, पेट में मरोड़, उल्टी-दस्त से पीड़ित रोगियों की संख्या 198 रही। बाल रोग विशेषज्ञों की प्रत्येक ओपीडी (आउट पेशेंट वार्ड) में रोगियों और तीमारदारों की लाइन लगी रही। छोटे-छोटे बच्चों को लेकर माताएं कतार में खड़ी रहीं। वार्ड ब्वाय बारी-बारी रोगी को बुलाते।

    इसके बाद आवश्यकतानुसार चिकित्सक बच्चों का वजन करते और उनका स्वास्थ्य जांच कर दवा देते नजर आए। इसमें बुखार से गंभीर रूप से पीड़ित 18 बच्चों को जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। वहीं महराजगंज, फरेंदा, निचलौल और नौतनवा क्षेत्रों में ठंड, गलन बढ़ने के बाद लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित होने लगी है।

    सुबह-शाम कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। बढ़ती ठंड के साथ महराजगंज में ऊनी कपड़ों का बाजार फिर से गरम हो गया है। नगर के सक्सेना चौक, कॉलेज रोड, गोरखपुर, परतावल, फरेंदा, निचलौल, नौतनवा, सोनौली आदि बाजार में ऊनी कपड़ों की दुकानें सज गईं है।

    दुकानों पर ग्राहकों भीड़ से दुकानदारों की भी चांदी है। अच्छे व्यापार को लेकर उनके चेहरे पर रौनक है। स्थानीय दुकानदार राकेश कुमार के मुताबिक, 100 रुपये से शुरू होने वाले मंकी कैप, 200 रुपये से 300 रुपये के स्वेटर और 400 रुपये से तीन हजार रुपये तक के जैकेट की काफी डिमांड है।

    खासकर बच्चों के लिए एक से एक आकर्षक स्वेटर, मोज़े और दस्ताने की बिक्री में 30‑40 की वृद्धि देखी गई है। शहर के मुख्य बाजार में कई सेल लग रही हैं, जहां 200 रुपये में जैकेट और 100 से 200 रुपये में ऊनी लोअर मिल रहे हैं, जिससे गरीब‑मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ते में गर्म कपड़े मिल रहे हैं।

    मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. श्रीकांत शुक्ला ने बताया कि ठंड के मौसम में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जरूरत की सभी दवाएं उपलब्ध हैं। रोगियों को बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सकों को निर्देशित किया गया है।

    यह बरतें सावधानी

    • ठंड में बच्चों को गर्म कपड़े (टोपी, मोजे, दस्ताने) पहनाएं।
    • गुनगुने तेल से मालिश करें।
    • धूप दिखाएं और संतुलित पौष्टिक आहार दें।
    • ठंडी चीजें न दें और सफाई का खास ध्यान रखें।
    • सर्दी, बुखार होने सरकारी अस्पताल के चिकित्सक से संपर्क करें।