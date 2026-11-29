संवादसूत्र, परतावल। शादी के बंधन में बंधने से पहले ही एक युवती मंडप छोड़कर चली गई। शनिवार दोपहर करीब दो बजे दुल्हन के भेष में बस से परतावल चौराहे पर उतरते ही उसे देखने के लिए भीड़ जुट गई।

सूचना पर पहुंची पुलिस उसे चौकी ले गई और पूछताछ की। बाद में घर जाने के लिए 100 रुपये किराया देकर उसे बस से रवाना किया। युवती बस्ती जिले के एक गांव की रहने वाली बताई जा रही है।

उसने पुलिस को बताया कि उसकी सौतेली मां 27 नवंबर को उसकी शादी उससे काफी अधिक उम्र के एक बुजुर्ग व्यक्ति से करा रही थी। वह इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए मंडप से निकलकर भाग गई।

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काजल ने बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से गोरखपुर में रहकर ब्यूटी पार्लर चलाती है। परतावल चौकी प्रभारी अनीश कुमार सिंह ने बताया कि युवती को चौकी लाकर पूछताछ की गई और घर जाने के लिए किराया दिया गया। इसके बाद वह बस से रवाना हो गई।