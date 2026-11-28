जागरण संवाददाता, महराजगंज। भारत-नेपाल सीमा पार कर नेपाल में निर्धारित सीमा से अधिक भारतीय मुद्रा ले जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कभी हेलमेट के भीतर तो कभी बैग और बाइक की डिक्की में छिपाकर लाखों रुपये नेपाल पहुंचाए जा रहे हैं।

वर्ष 2025 और 2026 में सामने आए समाचारों के अनुसार, अब तक नौ अलग-अलग मामलों में 10 भारतीय नागरिकों को पकड़ा गया है। इनके पास से कुल 40 लाख 36 हजार 419 रुपये की भारतीय मुद्रा बरामद होने की जानकारी सामने आई है।