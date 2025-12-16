Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महराजगंज में चार अंतर्जनपदीय बाइक चोर गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किए कई मोटर पार्ट्स

    By Ramkrishn Jaiswal Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:25 PM (IST)

    महराजगंज जिले में पुलिस ने चार अंतरजनपदीय बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की कई मोटरसाइकिलें और उनके पार्ट्स बरामद किए हैं। ...और पढ़ें

    Hero Image

    चार अंतर्जनपदीय बाइक चोर गिरफ्तार।

    संवाद सूत्र, बृजमनगंज। बृजमनगंज पुलिस ने मंगलवार को एक अंतर्जनपदीय बाइक चोर गैंग का खुलासा किया है। जिसमें विभिन्न स्थानों से चुराई गई तीन बाईकों व विभिन्न ऑटो मोटर पार्टस सहित चार चोरों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी बसंत कुमार सिंह ने बताया कि थानाध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ सोमवार की रात फरेंदा रोड़ पर वन गढ़िया तिराहे पर खड़े हो कर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उसी दौरान स्वाट प्रभारी अखिलेश प्रताप सिंह भी आ गए। एक व्यक्ति वाहन से जा रहा था। जिसे रुकने का इशारा किया। तो एक ही बाइक पर सवार तीनों व्यक्ति भागने लगे। जिन्हें दौड़ाकर पुलिस ने पकड़ा। पूछताछ में बाइक की पंजीकरण दूसरे का मिला।

    मामला संदिग्ध लगने पर उनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर चोरी की बाइक बताया। साथ ही आरोपित इरफान ने सिद्धार्थनगर जनपद के उसका राजा में स्थित नेशनल मोटरपार्टस के मालिक पंकज कुमार का नाम बताया जो कि चोरी की वाहनों को खरीदने, काटने व पार्ट्स निकालने का कार्य करते है।

    इस मामले में पुलिस ने तीन बाईकों, चार इंजन चेचिस, पैनल, यूटिलिटी बॉक्स, चेन कवर, नंबर प्लेट व अन्य मोटर पार्टस बरामद किया है।

    साथ ही बाइक चोर इरफान उर्फ गुड्डू पुत्र इल्ताफ अली पता नगवा करछुलिया थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर, प्रेम यादव पुत्र सुरेश यादव पता बैरवा बनकटवा थाना नौतनवा जनपद महाराजगंज, दीपक गुप्ता पुत्र राजदेव गुप्ता पता उटिया थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर व तौफ़ीक उर्फ वाजिद पता परसोहिया मोहल्ला थाना नौतनवा महराजगंज को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

    गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह, गजेंद्र प्रताप सिंह, तारकेश्वर वर्मा, आलोक कुमार, देवमणि, रजनीश, बृजेश, अरविंद, स्वाट टीम प्रभारी अखिलेश प्रताप सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।