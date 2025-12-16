महराजगंज में चार अंतर्जनपदीय बाइक चोर गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किए कई मोटर पार्ट्स

संवाद सूत्र, बृजमनगंज। बृजमनगंज पुलिस ने मंगलवार को एक अंतर्जनपदीय बाइक चोर गैंग का खुलासा किया है। जिसमें विभिन्न स्थानों से चुराई गई तीन बाईकों व विभिन्न ऑटो मोटर पार्टस सहित चार चोरों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी बसंत कुमार सिंह ने बताया कि थानाध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ सोमवार की रात फरेंदा रोड़ पर वन गढ़िया तिराहे पर खड़े हो कर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे।

उसी दौरान स्वाट प्रभारी अखिलेश प्रताप सिंह भी आ गए। एक व्यक्ति वाहन से जा रहा था। जिसे रुकने का इशारा किया। तो एक ही बाइक पर सवार तीनों व्यक्ति भागने लगे। जिन्हें दौड़ाकर पुलिस ने पकड़ा। पूछताछ में बाइक की पंजीकरण दूसरे का मिला।

मामला संदिग्ध लगने पर उनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर चोरी की बाइक बताया। साथ ही आरोपित इरफान ने सिद्धार्थनगर जनपद के उसका राजा में स्थित नेशनल मोटरपार्टस के मालिक पंकज कुमार का नाम बताया जो कि चोरी की वाहनों को खरीदने, काटने व पार्ट्स निकालने का कार्य करते है।

इस मामले में पुलिस ने तीन बाईकों, चार इंजन चेचिस, पैनल, यूटिलिटी बॉक्स, चेन कवर, नंबर प्लेट व अन्य मोटर पार्टस बरामद किया है। साथ ही बाइक चोर इरफान उर्फ गुड्डू पुत्र इल्ताफ अली पता नगवा करछुलिया थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर, प्रेम यादव पुत्र सुरेश यादव पता बैरवा बनकटवा थाना नौतनवा जनपद महाराजगंज, दीपक गुप्ता पुत्र राजदेव गुप्ता पता उटिया थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर व तौफ़ीक उर्फ वाजिद पता परसोहिया मोहल्ला थाना नौतनवा महराजगंज को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।