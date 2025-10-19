बैंक में लाइट जलती देख हुई छापेमारी, अंदर का नजारा देख हैरान रह गई पुलिस
भारत-नेपाल सीमा के पास कपिलवस्तु के एक बैंक में स्थानीय लोगों ने रात में लाइट जलती देख पुलिस को खबर दी। पुलिस ने छापा मारा तो कर्मचारी ताश खेलते और शराब पीते मिले। सुरक्षा में चूक को गंभीरता से लेते हुए पांच लोगों को हिरासत में लिया गया और उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया।
संवाद सूत्र, सोनौली। भारत-नेपाल सीमा से सटे कपिलवस्तु जनपद स्थित एशिया बैंक में शुक्रवार की रात उस समय हड़कंप मच गया जब बैंक के अंदर लाइट जलती देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जब अंदर प्रवेश किया तो बैंक कर्मचारी ताश खेलते और बीयर पीते हुए पाए गए।
पुलिस के अनुसार यह छापेमारी शुक्रवार रात करीब 10 बजे की गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि बैंक बंद होने के घंटों बाद भी भीतर लाइट जलती देख उन्हें शक हुआ।
सूचना पाकर जिला पुलिस कार्यालय से एक टीम मौके पर पहुंची और बैंक का दरवाजा खुलवाकर अंदर जांच की। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि कई कर्मचारी बैंक परिसर में बैठकर न सिर्फ ताश खेल रहे थे, बल्कि शराब का सेवन भी कर रहे थे।
डीएसपी रितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि रात में बैंक का दरवाजा खुला होना सुरक्षा की दृष्टि से बेहद गंभीर मामला है। इससे बैंक की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं।
पुलिस ने इस पूरे मामले की जानकारी बैंक के उच्चाधिकारियों को दे दी है। वहीं, इस घटना में पांच लोगों को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
