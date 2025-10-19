बैंक में लाइट जलती देख हुई छापेमारी, अंदर का नजारा देख हैरान रह गई पुलिस

संवाद सूत्र, सोनौली। भारत-नेपाल सीमा से सटे कपिलवस्तु जनपद स्थित एशिया बैंक में शुक्रवार की रात उस समय हड़कंप मच गया जब बैंक के अंदर लाइट जलती देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जब अंदर प्रवेश किया तो बैंक कर्मचारी ताश खेलते और बीयर पीते हुए पाए गए।

पुलिस के अनुसार यह छापेमारी शुक्रवार रात करीब 10 बजे की गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि बैंक बंद होने के घंटों बाद भी भीतर लाइट जलती देख उन्हें शक हुआ। सूचना पाकर जिला पुलिस कार्यालय से एक टीम मौके पर पहुंची और बैंक का दरवाजा खुलवाकर अंदर जांच की। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि कई कर्मचारी बैंक परिसर में बैठकर न सिर्फ ताश खेल रहे थे, बल्कि शराब का सेवन भी कर रहे थे।