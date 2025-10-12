झाड़-फूंक के नाम पर गहना ठगने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद की ये चीजें
पुलिस ने झाड़-फूंक के नाम पर गहने ठगने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों को डराकर उनसे गहने ठग लेता था। पुलिस ने आरोपी के पास से कुछ गहने भी बरामद किए हैं और पूछताछ जारी है, जिससे और मामलों का खुलासा होने की संभावना है।
जागरण संवाददाता, महराजगंज। महिलाओं को भूत, प्रेत का भय दिखाकर पूजा-पाठ व झाड़-फूंक के नाम पर गहना ठगने वाले आरोपित करामतुल्लाह को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित के पास से जेवर भी बरामद किया है।
कोतवाली सहित अन्य थाना क्षेत्रों में आरोपित घूम-घूमकर महिलाओं को ठगने का कार्य करता था।
वह किसी भी महिला को रोकर उसका भूत-भविष्य बताने लगता था और उसे अपने विश्वास में ले लेता था। जब महिला पूरी तरह से उस पर भरोसा करने लगती थी, तो वह घर में भूत-प्रेत का साया बताकर पूजा-पाठ और झाड़फूंक का सुझाव देता था।
दो-तीन दिनों के बीच उसके संपर्क में रहकर उसका सारा गहना उतरवा लेता था। इसके बाद मौका देखकर फरार हो जाता था। जांच-पड़ताल में सिंदुरिया थाना के जगदौर निवासी करामतुल्लाह का नाम पुलिस के सामने आया।
कोतवाली पुलिस उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की तलाश में जुटी थी। सदर कोतवाल निर्भय सिंह ने बताया कि 11 अक्टूबर की रात में 21.40 बजे आरोपित को टैक्सी स्टैंड चौपरिया से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपित को जेल भेज दिया गया है।
उसके पास एक अदद मंगल सूत्र, तीन अदद कान की बाली, तीन अदद नाक का कील, एक अदद लाकेट पीली धातु, दो अदद पायल, दो अदद बिछिया 520 रुपया नगद बरामद किया गया है।
गिरफ्तार करने वाले टीम में कलेक्ट्रेट चौकी प्रभारी अखिलेश यादव, हेड कांस्टेबल नितेश कुमार, राजू कुमार, पंकज यादव, कांस्टेबल योगेन्द्र सिंह, अंगद यादव शामिल रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।