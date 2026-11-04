महराजगंज में खौफनाक वारदात: रंजिश में घर के बाहर खड़ी स्कूटी को फूंका, जलकर खाक

जागरण संवाददाता, आनंदनगर। रंजिश में दरवाजे पर खड़ी स्कूटी को अज्ञात व्यक्ति ने आग के हवाले कर दिया गया। पेट्रोल डालकर आग लगाए जाने से स्कूटी धू-धू कर जलने लगी। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक वाहन जलकर राख हो गया।

घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। फरेंदा थाना क्षेत्र की नगर पंचायत आनंदनगर के वार्ड नंबर एक में मंगलवार रात सूरज वर्मा के घर के दरवाजे पर खड़ी स्कूटी में आग लगा दी गई। अज्ञात व्यक्ति ने पेट्रोल डालकर वाहन को आग के हवाले किया।