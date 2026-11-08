अमावस्या पर बलि देने के लिए बुआ ने चुराया 2 माह का भतीजा, यूपी में अंधविश्वास के चलते खौफनाक साजिश

जागरण संवाददाता, महराजगंज। अंधविश्वास में डूबी चचेरी बुआ ने अमावस्या पर बलि देने की नीयत से दो महीने के मासूम भतीजे को चुरा लिया। बच्चे की तलाश में जुटी पुलिस ने नई दिल्ली के कश्मीरी गेट बस स्टैंड से बच्चे को बरामद कर लिया। बुआ और उसके पति को दिल्ली से, महिला की मां को जिले से गिरफ्तार किया गया। पर्दाफाश में श्वान दस्ते के जर्मन शेफर्ड विराट ने अहम भूमिका निभाई।

गोविंद तीन नवंबर की रात पत्नी और दो माह के बेटे विक्की के साथ घर में सोए थे। रात में बच्चा चोरी हो गया। पुलिस ने खोजी कुत्ते को बुलाया तो उसने सबसे पहले उस बिस्तर को सूंघा जिस पर विक्की सोया था। गंध लेने के बाद वह घटनास्थल से करीब 400 मीटर दूर ठूठीबारी मुख्य मार्ग तक गया।