इस आतंकी संगठन ने ली गाजियाबाद की वसुंधरा चौकी ब्लास्ट की जिम्मेदारी, जांच में जुटीं NIA-ATS समेत ये एजेंसियां

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र स्थित वसुंधरा चौकी के बाहर शुक्रवार रात तेज धमाका हुआ। शुरुआती जांच में पता चला है कि धमाका चौकी की दीवार के साथ हुआ था। तहरीक-उल-मुजाहिद्दीन हिंदुस्तान संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है। घटना के बाद शनिवार को दिनभर आइबी, एटीएस, एनआइए के अलावा स्थानीय खुफिया इकाई, विशेष जांच शाखा व दिल्ली पुलिस की टीमें जांच करती रहीं।

एजेंसियां पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी का नेटवर्क भी तलाश रही हैं। गाजियाबाद पुलिस ने रिपोर्ट लखनऊ मुख्यालय को भेज दी है। गाजियाबाद में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। शुक्रवार रात वसुंधरा चौकी पर दारोगा विकास कुमार मौजूद थे।

विकास ने आनलाइन खाने का आर्डर किया था। रात करीब नौ बजे डिलीवरी ब्वाय ईशान खाना देने पहुंचा, तभी चौकी के बाहर तेज विस्फोट हो गया। इससे चौकी की दीवारों में दरार आ गई और खिड़की उखड़ने के साथ शीशे टूट गए। चौकी के अंदर का सामान भी क्षतिग्रस्त हुआ, जबकि शीशे लगने से ईशान घायल हो गया, उसे तत्काल पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शनिवार सुबह उसे छुट्टी दे दी गई।

गाजी-2 अकाउंट से शेयर की वीडियो घटना के बाद एक्स पर गाजी-2 अकाउंट से एक वीडियो और पोस्ट शेयर की गई है। इसमें तहरीक-उल-मुजाहिद्दीन हिंदुस्तान ने इस धमाके की जिम्मेदारी ली है। उसने एक्स पर गाजी-2 अकाउंट से किए पोस्ट में कहा है कि 'आज मैं ऐलान करता हूं कि हमने भगवा हुकूमत के खिलाफ गाजियाबाद में पुलिस को निशाना बनाया है। हमारे इस फैसले की वजह बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। हमें भी अपने वजूद के बचाव का हक है'।