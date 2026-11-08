गाजियाबाद में नंबर मांगने का विरोध करने पर युवती के घर में घुसकर हमला, रॉड से फोड़ा सिर

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नंदग्राम थाना क्षेत्र में शनिवार को सरेराह युवती से दो मनचलों ने छेड़छाड़ कर दी। युवती ने विरोध किया तो आरोपितों ने उसके घर में घुसकर मारपीट कर दी। युवती का राड मारकर सिर फोड़ दिया। पीड़िता की मां की शिकायत पर नंदग्राम थाने में शनिवार शाम दो नामजद और छह अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

पीड़िता की मां के मुताबिक शनिवार को उनकी बेटी दुकान से घरेलू सामान लेने जा रही थी। रास्ते में गोलू और वाशु नाम के दो युवकों ने उसे पीछे से आवाज देकर मोबाइल नंबर मांगा। विरोध करने पर दोनों युवकों ने उसके साथ अश्लील और अभद्र टिप्पणियां कीं। युवती ने इसका विरोध किया तो वाशु ने उसके साथ छेड़खानी कर दी। जबकि गोलू ने उसका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की।

चाकू और लोहे की राड से किया हमला किसी तरह युवती वहां से घर पहुंची और स्वजन को घटना बताई।आरोप है कि कुछ ही देर बाद गोलू और वाशु अपने पांच-छह अन्य साथियों के साथ घर पहुंच गए। घर में घुसते ही आरोपितों ने महिला, उनके भाई और बेटी को गालियां देनी शुरू कर दीं। विरोध करने पर आरोपितों ने युवती पर चाकू और लोहे की राड से हमला कर दिया। उसके सिर में गंभीर चोट आई।