लखनऊ में जमीन का विवाद सुलझाने के नाम पर मांगी एक लाख की घूस, 50 हजार लेते कानूनगो गिरफ्तार

जागरण टीम, लखनऊ। जमीन का विवाद सुलझाने के नाम पर रिश्वतखोरी का खेल चल रहा था। आरोप है कि पहले 20 हजार रुपये लेने के बाद भी कानूनगो की मांग खत्म नहीं हुई। एक लाख रुपये और मांगे जा रहे थे। परेशान होकर पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत कर दी। शनिवार को टीम ने जाल बिछाकर कानूनगो को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।



पकड़े गए कानूनगो की पहचान हरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। वर्तमान में उनकी तैनाती अमेठी में है। वह चार साल से अधिक समय तक लखनऊ में भी तैनात रहे हैं। पहले आरके के पद पर और इसके बाद निगोहां क्षेत्र में उनकी तैनाती रही थी। उनकी गिरफ्तारी की खबर से राजस्व विभाग में खलबली मच गई। घुसकर मजरा हुसैनपुर निवासी ललित यादव के मुताबिक, उनकी मां प्रेमलता के नाम गांव में जमीन है।

क्या है आरोप? आरोप है कि कानूनगो हरेंद्र सिंह ने कुछ प्रापर्टी डीलरों से मिलकर जमीन को विवादित करा दिया। इसके बाद विवाद सुलझाने के नाम पर रुपये मांगने लगे। पीड़ित का आरोप है कि कानूनगो पहले ही 20 हजार रुपये ले चुके थे और एक लाख रुपये और मांग रहे थे। लगातार रुपये की मांग से परेशान होकर ललित ने एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया। शिकायत की जांच के बाद टीम ने कानूनगो को पकड़ने की योजना बनाई।

शनिवार को तहसील दिवस के कारण कानूनगो दोपहर करीब दो बजे तक तहसील में मौजूद थे। इसके बाद उन्हें अमेठी के मुंशीगंज स्थित खाद की दुकान पर बुलाया गया। योजना के मुताबिक, जैसे ही ललित ने कानूनगो को 50 हजार रुपये दिए, आसपास सादे कपड़ों में मौजूद एंटी करप्शन टीम के सदस्यों ने उन्हें दबोच लिया। टीम ने मौके से रिश्वत की रकम बरामद कर कानूनगो को हिरासत में ले लिया। उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है।



लखनऊ में पहले भी पकड़े जा चुके हैं राजस्वकर्मी