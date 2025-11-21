महराजगंज में किसानों को सख्त चेतावनी, पराली जलाई तो होगी ये कार्रवाई

जागरण संवाददाता, महराजगंज। धान की कटाई और मड़ाई के बाद खेतों में पराली जलाना सख्त मना है। पराली जलाने से न केवल प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि कृषक मित्र कीट भी जलकर मर जाते हैं, जिससे कृषि योग्य भूमि के ऊसर होने का खतरा बढ़ जाता है। सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाई है, और ऐसे में जो किसान इस नियम का उल्लंघन करेंगे, उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घुघली विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी कृषि वशिष्ठ कुशवाहा और सहायक विकास अधिकारी पीपी केदारनाथ द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन न करने वाले किसानों को पराली जलाने के मामले में निर्धारित जुर्माना और कार्रवाई का सामना करना होगा।

पकड़ी विशुनपुर संवाद सूत्र के अनुसार, धान की कटाई जोरों पर है, और कंबाइन मशीनों से कटाई के बाद खेतों में पराली बड़ी मात्रा में बच रही है। कई किसान इसे जलाकर नष्ट कर देते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान और खेतों की उर्वरा शक्ति में कमी आती है।