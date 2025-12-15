महराजगंज में बैंकों पर सुविधा होने के बाद भी नहीं बन रहे आधार, पोस्ट ऑफिस पर लग रही लाइन

जागरण संवाददाता, महराजगंज। आधार कार्ड अब केवल पहचान पत्र नहीं रह गया है, बल्कि सरकारी योजनाओं, बैंकिंग, मोबाइल सिम, राशन, पेंशन और अन्य जरूरी सेवाओं के लिए अनिवार्य दस्तावेज बन चुका है। इसके बावजूद जिले में आधार बनवाने और अपडेट कराने की व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई नजर आ रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बैंक और पोस्ट ऑफिस में आधार सेवाओं को लेकर भारी अव्यवस्था है, जिससे आमजन को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि यदि कोई व्यक्ति समय से लाइन में नहीं लगा, तो उसे घंटों इंतजार के बाद भी बैरंग लौटना पड़ रहा है।

सरकार की नई व्यवस्था के तहत अब आधार कार्ड बनवाने या उसमें संशोधन कराने की सुविधा केवल पोस्ट ऑफिस और कुछ चुनिंदा बैंकों तक सीमित कर दी गई है। पहले यह सेवा सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर भी उपलब्ध थी, जिससे लोगों को आसानी होती थी। लेकिन सीएससी से आधार सेवा हटने के बाद बैंकों और डाकघरों पर दबाव अचानक बढ़ गया है।

अधिकांश बैंकों में आधार मशीनें तो उपलब्ध हैं, लेकिन उनका नियमित संचालन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पोस्ट ऑफिस ही आम लोगों के लिए एकमात्र विकल्प बचा है। यही वजह है कि जिला मुख्यालय सहित अन्य क्षेत्रों के पोस्ट ऑफिस में सुबह छह बजे से ही लोगों की लंबी कतारें लगने लगती हैं।

इसके बावजूद एक मशीन से प्रतिदिन मात्र 25 से 30 आधार कार्ड ही बनाए जा पा रहे हैं। देर से पहुंचने वालों को उसी दिन वापस लौटने के लिए कह दिया जाता है। सोमवार की दोपहर जिला मुख्यालय स्थित पोस्ट ऑफिस में भी यही स्थिति देखने को मिली। सुबह से लाइन लगाए लोगों का आधार बनाने का कार्य करीब साढ़े दस बजे शुरू हुआ।