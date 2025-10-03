नेपाल की जेल से भागे 651 कैदी अब भी फरार, नोटिस जारी होने का भी फायदा नहीं; अब दी गई ये वॉर्निंग

नेपाल की नक्खू जेल से 1280 कैदी फरार हुए थे जिनमें से 651 अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रबी लामिछाने की रिहाई के बाद विरोध प्रदर्शन के दौरान जेल में तोड़फोड़ हुई जिससे कैदियों को भागने का मौका मिला। जेल प्रशासन ने फरार कैदियों से वापस लौटने की अपील की है और ऐसा न करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

संवाद सूत्र, सोनौली। नेपाल की राजधानी काठमांडू से सटे ललितपुर जिले की नक्खू जेल से भागे 1,280 कैदियों में से 651 अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। जेल प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से फरार कैदियों की तलाश लगातार जारी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नक्खू जेल में यह बवाल उस समय हुआ जब राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रबी लामिछाने की रिहाई के बाद विरोध-प्रदर्शन तेज हो गया। इस दौरान जेल में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं। मौके का फायदा उठाकर कैदी ताले तोड़कर भाग निकले।

जेल अधीक्षक सत्यराज जोशी ने बताया कि अब तक 587 कैदी वापस लौट चुके हैं, जबकि करीब 50 को देशभर की अन्य जेलों में भेजा गया है। लेकिन 651 कैदियों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। उन्होंने कहा कि फरार कैदियों को कई बार नोटिस जारी कर खुद लौट आने की अपील की गई है। इसके साथ ही जेल प्रबंधन विभाग ने विशेष सर्कुलर जारी कर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को खोजबीन और गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं।