जागरण संवाददाता, नौतनवा। भारत-नेपाल सीमा पर जूट की बोरियों की तस्करी का नेटवर्क सक्रिय होने संबंधी दैनिक जागरण के 28 नवंबर के अंक में प्रकाशित खबर को सुरक्षा एवं सीमा शुल्क एजेंसियों ने संज्ञान में लिया। इसके बाद शनिवार को एसएसबी और कस्टम की संयुक्त टीम ने हरदीडाली गांव में छापेमारी कर नेपाल भेजने के लिए एकत्रित की गईं 3840 जूट की बोरियां बरामद कीं।

मौके से तस्करी में प्रयुक्त ई-रिक्शा समेत चालक को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बोरियों को रात के अंधेरे में पगडंडियों के रास्ते साइकिल से नेपाल पहुंचाने की योजना थी। जागरण की खबर के बाद हुई इस कार्रवाई से सीमा क्षेत्र में सक्रिय तस्करी नेटवर्क पर सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा कसने के संकेत मिले हैं।

28 नवंबर को शाम करीब चार बजे 66वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) कैंपियरगंज की हरदीडाली बीओपी और नौतनवा कस्टम की संयुक्त टीम सीमा क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि हरदीडाली गांव में जूट की बोरियां एकत्रित कर अवैध रूप से नेपाल भेजने की तैयारी की जा रही है। टीम ने सीमा स्तंभ संख्या 525 से करीब 900 मीटर भारतीय क्षेत्र के अंदर घेराबंदी कर तलाशी ली। इस दौरान 96 बंडलों में रखी 3840 जूट की बोरियां बरामद हुईं। कुछ बोरियां ई-रिक्शा पर लदी थीं।

मौके से ई-रिक्शा चालक राधेश्याम (34) निवासी महेंद्रनगर, वार्ड नंबर 13, पहाड़ी टोला, नौतनवा को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि हरदीडाली निवासी रघुनाथ प्रसाद के कहने पर वह नौतनवा से 150 रुपये प्रति चक्कर के हिसाब से बोरियां लाकर जमा कर रहा था। योजना के अनुसार, रात में पगडंडियों के रास्ते साइकिल से इन बोरियों को नेपाल के रुपनदेही जिले के त्रिलोकपुर गांव, वार्ड नंबर दो निवासी रामप्रकाश के घर पहुंचाया जाना था।