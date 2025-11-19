तस्करी के लिए नेपाल भेजी जा रही थी 100 बोरी यूरिया, पुलिस टीम ने किया बरामद

जागरण संवाददाता, महराजगंज। उर्वरक तस्करी के एक बड़े मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। कोल्हुई पुलिस ने सोमवार की देर रात जोगियाबारी के पास चल रहे विशेष चेकिंग अभियान के दौरान एक मिनी ट्रक को रोका। संदेह होने पर तलाशी ली, तो उसमें 100 बोरी यूरिया (भारत ब्रांड, कुल वजन लगभग 5000 किग्रा) बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त शेषमन गौतम, ग्राम नौनिया, थाना सौनौली का निवासी है।

उपनिरीक्षक हौसिला प्रसाद और उनकी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बरामद यूरिया को नेपाल में तस्करी के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। इस प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध कस्टम अधिनियम की धारा 113 के तहत मामला दर्ज किया गया है।