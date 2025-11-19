तस्करी के लिए नेपाल भेजी जा रही थी 100 बोरी यूरिया, पुलिस टीम ने किया बरामद
महराजगंज पुलिस ने उर्वरक तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 100 बोरी यूरिया बरामद की है, जिसका वजन लगभग 5000 किलोग्राम है। यह यूरिया नेपाल में तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी। पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और कस्टम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तस्करी रोकने के लिए पुलिस लगातार सक्रिय है।
जागरण संवाददाता, महराजगंज। उर्वरक तस्करी के एक बड़े मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। कोल्हुई पुलिस ने सोमवार की देर रात जोगियाबारी के पास चल रहे विशेष चेकिंग अभियान के दौरान एक मिनी ट्रक को रोका। संदेह होने पर तलाशी ली, तो उसमें 100 बोरी यूरिया (भारत ब्रांड, कुल वजन लगभग 5000 किग्रा) बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त शेषमन गौतम, ग्राम नौनिया, थाना सौनौली का निवासी है।
उपनिरीक्षक हौसिला प्रसाद और उनकी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बरामद यूरिया को नेपाल में तस्करी के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। इस प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध कस्टम अधिनियम की धारा 113 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
बरामद माल और अभियुक्त को आगे की विधिक कार्रवाई के लिए कस्टम विभाग नौतनवा को सौंप दिया गया है। पुलिस अधीक्षक सोमेन्द्र मीना ने कहा कि भारत‑नेपाल सीमा पर यूरिया तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की तस्करी को पूरी तरह रोकने के लिए पुलिस निरंतर सक्रिय है। ऐसे तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
