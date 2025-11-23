Language
    'युवाओं को एकता और साहस देगा जम्बूरी', ब्रजेश पाठक ने 100 बेड के चरक अस्पताल का किया उद्घाटन

    By Dharmesh Awasthi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 07:37 PM (IST)

    उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि अनुशासित युवा राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होकर आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। उन्होंने वृंदावन योजना में 100 बेड के चरक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि जम्बूरी जैसा आयोजन युवाओं को एकता, साहस और नेतृत्व का अनुभव कराएगा। उन्होंने अस्पताल में मरीजों का हालचाल लिया और चिकित्सा सुविधाओं का निरीक्षण किया।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अनुशासन में रहने वाले युवा राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होकर आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। यह आयोजन सेवा और समर्पण की मिसाल बनेगा। बच्चों को देशभक्ति, सेवा-भावना व सांस्कृतिक विविधता को जीवन का मूल तत्व मानकर आगे बढ़ने का संदेश दिया।

    रविवार को उपमुख्यमंत्री ने वृंदावन योजना में आयोजित 19वें राष्ट्रीय जंबूरी परिसर में 100 बेड का चरक हास्पिटल का उद्घाटन करते हुए कहा कि जीवन को सरल बनाने का सभी को प्रयास करना चाहिए। देश का युवा वर्ग ही आने वाले समय का सशक्त नेतृत्व तैयार करेगा और जम्बूरी जैसा आयोजन उन्हें एकता, साहस, सहयोग, नेतृत्व एवं वैश्विक समझ का वास्तविक अनुभव देगा।

    भारत स्काउट गाइड के प्रदेश अध्यक्ष डा महेंद्र सिंह ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार लखनऊ में आयोजन हो रहा है यह पूरे प्रदेश का सौभाग्य है। सुविधा, सुरक्षा, आवास, खान–पान, मनोरंजन व प्रशिक्षण की सभी व्यवस्थाएं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप की गई हैं।

    प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश आयुक्त डा. प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से जम्बूरी का शुभांकर शार्दू का प्रतीक चिन्ह उपमुख्यमंत्री को भेंट किया। उनके आगमन पर स्काउट-गाइड बैंड से स्वागत किया गया, बच्चों ने गार्ड आफ आनर और सलामी देकर उनका सम्मान किया।

    यहां पर निदेशक भारत स्काउट एंड गाइड दर्शना पावस्कर, उप निदेशक सुरेखा, स्टेट कमिश्नर स्टेट डा. राजेश मिश्रा, स्टेट कमिश्नर गाइड डा ललिता प्रदीप, हेड क्वार्टर कमिश्नर देवेंद्र बलियान, डीजी मेडिकल एंड हेल्थ डा. रतन पाल सिंह, सीएमओ डा. एनबी सिंह, नोडर आफिसर डा. एपी सिंह और हास्पिटल प्रभारी डा. रवि पांडेय उपस्थित रहे।

    उपमुख्यमंत्री बन गए डाक्टर, दिलाई सुविधाएं

    उपमुख्यमंत्री अस्पताल में उल्टी व दस्त से परेशान तेलंगाना की विदिता को देखा तो पूछा कैसी तबियत है? शरीर गर्म लगा तो थर्मामीटर मंगाकर कहा, इसे धोकर फिर देखो बुखार तो नहीं है। अयोध्या की वैष्णवी पांडेय के सीने में दर्द की समस्या सुनी और निर्देश दिया कि सभी मरीजों को तकिया दिया जाए।

    डीजी मेडिकल डा. आरपी सिंह ने पूछा कितने डाक्टर व स्टाफ लगाया है, कम हैं तो स्टाफ बुला लो। उपमुख्यमंत्री ने पूछा अब तक कितनी एंबुलेंस मिली हैं, जवाब मिला पांच। बोले, 13 सेक्टर में बंटे टेंट सिटी से पीड़ित का रेस्क्यू करने का भी निर्देश दिया।

    उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, प्राथमिक उपचार कक्ष, दवाओं के भंडारण, आवश्यक मेडिकल उपकरणों, रैपिड मेडिकल रिस्पांस सिस्टम तथा पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती सहित संपूर्ण स्वास्थ्य ढांचे की बारीकी से समीक्षा की।