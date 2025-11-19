Language
    युवक की हत्या मामले में दो दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, रेलवे ट्रैक पर मिला था शव

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 11:00 AM (IST)

    युवक की हत्या के मामले में पुलिस को दो दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। शव रेलवे ट्रैक पर पाया गया था। पुलिस ने शव की पहचान कर ली है और जांच जारी है, लेकिन हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। परिजनों ने जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ने की मांग की है।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। मलिहाबाद के मुजासा में सोमवार की शाम रेलवे ट्रैक पर 20 वर्षीय विकास का क्षत विक्षत शव मिला था। मंगलवार को परिवार ने एक किशोरी, उसके पिता और भाई पर हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। घटना के दो दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं।

    महमूदनगर निवासी रामगोपाल के मुताबिक विकास कुमार की माल इलाके की एक किशोरी से दोस्ती थी। रविवार को विकास किशोरी के साथ कहीं चला गया था। परिवारजन ने खोजबीन की लेकिन कोई पता नहीं चला।

    आरोप है कि नाराज होकर लड़की के परिवारजन सोमवार सुबह विकास के घर पहुंचे और 24 घंटे में किशोरी के न मिलने पर विकास को जान से मारने की धमकी दी। सोमवार शाम विकास का क्षत विक्षत शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। परिवार ने पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार शाम शव महमूदनगर ढाल स्थित सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया था।

    परिवार ने किशोरी, उसके भाई और पिता पर विकास की हत्या का आरोप लगाया था। घटना के दो दिन बाद भी पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। परिवार आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह भाटी का कहना है कि विभिन्न पहलुओं पर जांच जारी है। कुछ साक्ष्य भी मिले हैं। इसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।