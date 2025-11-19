युवक की हत्या मामले में दो दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, रेलवे ट्रैक पर मिला था शव

जागरण संवाददाता, लखनऊ। मलिहाबाद के मुजासा में सोमवार की शाम रेलवे ट्रैक पर 20 वर्षीय विकास का क्षत विक्षत शव मिला था। मंगलवार को परिवार ने एक किशोरी, उसके पिता और भाई पर हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। घटना के दो दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महमूदनगर निवासी रामगोपाल के मुताबिक विकास कुमार की माल इलाके की एक किशोरी से दोस्ती थी। रविवार को विकास किशोरी के साथ कहीं चला गया था। परिवारजन ने खोजबीन की लेकिन कोई पता नहीं चला। आरोप है कि नाराज होकर लड़की के परिवारजन सोमवार सुबह विकास के घर पहुंचे और 24 घंटे में किशोरी के न मिलने पर विकास को जान से मारने की धमकी दी। सोमवार शाम विकास का क्षत विक्षत शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। परिवार ने पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार शाम शव महमूदनगर ढाल स्थित सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया था।