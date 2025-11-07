Language
    Yuva Udyami Yojana: सबसे ज्यादा इस जिले के लोगों ने बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार से लिया पैसा, आजमगढ़ दूसरे नंबर पर

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:40 PM (IST)

    मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना के तहत जौनपुर ने 2256 युवाओं को ऋण देकर पहला स्थान प्राप्त किया है। आजमगढ़ और अंबेडकरनगर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। इस वित्तीय वर्ष में 2.76 लाख से अधिक युवाओं ने ऋण के लिए आवेदन किया, जिनमें से 71,918 को ऋण मिला। सरकार का लक्ष्य 1.50 लाख युवाओं को ऋण देना है। कौशांबी और हरदोई ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना के तहत जौनपुर ने अन्य जिलों की तुलना में 2256 युवाओं को ऋण वितरित कर पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं ऋण वितरण के मामले में आजमगढ़ दूसरे और अंबेडकर नगर तीसरे स्थान पर रहे हैं।

    योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में अब तक विभिन्न जिलों के 2,76 लाख से अधिक युवाओं ने ऋण के लिए आवेदन किया है, जबकि जबकि 71,918 युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए ऋण वितरित किया जा चुका है। सरकार ने 1.50 लाख युवाओं को ऋण वितरित करने का लक्ष्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग को दिया है।

    आजमगढ़ को चालू वित्तीय वर्ष में 2250 युवाओं को ऋण देने का लक्ष्य दिया गया है। सात माह में 5748 आवेदन प्राप्त हुए हैं, इनमें से 2085 युवाओं को ऋण वितरित कर जिला दूसरे स्थान पर है। वहीं अंबेडकरनगर ने 1900 युवाओं को ऋण वितरित करने के लक्ष्य की तुलना में 1,485 आवेदकों को ऋण देकर तीसरा स्थान हासिल किया है। इसके अलावा कौशांबी ने चौथा और हरदोई ने प्रदेश में पांचवां स्थान प्राप्त किया है।