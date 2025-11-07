Yuva Udyami Yojana: सबसे ज्यादा इस जिले के लोगों ने बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार से लिया पैसा, आजमगढ़ दूसरे नंबर पर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना के तहत जौनपुर ने अन्य जिलों की तुलना में 2256 युवाओं को ऋण वितरित कर पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं ऋण वितरण के मामले में आजमगढ़ दूसरे और अंबेडकर नगर तीसरे स्थान पर रहे हैं।

योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में अब तक विभिन्न जिलों के 2,76 लाख से अधिक युवाओं ने ऋण के लिए आवेदन किया है, जबकि जबकि 71,918 युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए ऋण वितरित किया जा चुका है। सरकार ने 1.50 लाख युवाओं को ऋण वितरित करने का लक्ष्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग को दिया है।