Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीएम ने लगाई फटकार तो यूपी में आठ लोगों को मिल गए चेक, योगी सरकार की इस योजना का मिला लाभ

    By Rajeev Bajpai Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 08:02 PM (IST)

    लखनऊ में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत बैंकों द्वारा आवेदनों में देरी पर डीएम की फटकार के बाद सुधार हुआ है। काकोरी ब्लॉक में आठ आवेदकों को चेक दिए गए। बैंकों को सीडी रेशियो 50% तक बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। युवा उद्यमी योजना में 21 से 40 वर्ष के युवा रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें परियोजना लागत का 10% सब्सिडी मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान सहित दूसरी ऋण योजनाओं के आवेदनों को लटकाने वाले बैंकों को डीएम की फटकार का असर दिख रहा है। ब्लाक स्तर पर बैकों की समीक्षा शुरू होने के बाद आवेदनों के निस्तारण में तेजी देखने को मिल रही है। सोमवार को काकोरी ब्लाक के विभिन्न बैंकों की समीक्षा के दौरान अग्रणी जिला प्रबंधक मनीष पाठक की मौजूदगी में आठ आवेदकों को चेक प्रदान किए गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रशासन ने बैंकों को सीडी रेशियो बढ़ाने का अल्टीमेटम दिया जा चुका है। बैंकों को स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक बैंक का सीडी रेशियो न्यूनतम पचास प्रतिशत होना चाहिए।

    मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत आज गुफराम, जानकी कश्यप, आदर्श यादव, सुशांत कुमार, पवन कुमार और सौरभ सिंह को चेक प्रदान किए गए। इसके अलावा सुंदरलाल और रामकली को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत योजनाओं के लिए चेक प्रदान किए गए।

    दरअसल पिछली कई बैठकों में सामने आया था कि कई प्रमुख बैंक आवेदनों के निस्तारण में लापरवाही बरत रहे हैं। फाइलों को छोटी-मोटी त्रुटियों के आधार पर निरस्त किया जा रहा है। बैंकों की कार्यप्रणाली और सीडी रेशियो को लेकर डीएम विशाख जी भी नाराजगी जताते हुए चेतावनी जारी कर चुके हैं सीडी रेशियो का अर्थ कुल जमानुपात के सापेक्ष में कितना ऋण दिया गया। मतलब अगर एक बैंक ने सौ रुपये जमा किए तो उसने इसके सापेक्ष कितना ऋण दिया।

    सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 21 से चालीस वर्ष तक के युवा रोजगार शुरू करने के लिए इसका लाभ ले सकते हैं। एमएसएमई पोर्टल पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना का चयन करके फार्म भर सकते हैं। आनलाइन आवेदन से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। परियोजना लागत का दस प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। आवेदक को प्रदेश का स्थायी नागरिक होना चाहिए। आवेदक को न्यूनतम आठवीं कक्षा तक पास होना चाहिए।