‘कफ सीरप मामले में निकला सपा का कनेक्शन…’ विधानमंडल सत्र से पहले सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर बोला हमला
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानमंडल सत्र से पहले समाजवादी पार्टी पर कफ सीरप मामले को लेकर हमला बोला। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशान ...और पढ़ें
एएनआई, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर करारा हमला किया है। उन्होंने चर्चित कफ सीरप मामले को लेकर सपा को घेरा और अखिलेश यादव पर निशाना साधाा।
एएनआई समाचार एजेंसी के अनुसार, कफ सिरप मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा, ‘प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिन अभियुक्तों को पकड़ा गया है उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी के साथ सामने आए हैं। राज्य स्तर की एसआईटी मामले की जांच कर रही है’।
सीएम योगी ने कहा, ‘सपा प्रमुख के द्वारा जो बार बार कहा जा रहा है ये वही स्थिति है कि यही भूल बार-बार करता रहा धूल चेहरे पे थी और आईना साफ़ करता रहा। फोटो इनकी है अपराधियों के साथ। कहीं न कहीं अवैध लेनदेन में भी संलिप्तता सामने आएगी’।
