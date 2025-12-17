Language
    'यूपी के आत्मविश्वास का कारण...', सीएम योगी ने कहा- पिछले आठ वर्षों में पुलिस में 2.14 लाख जवानों की हुई भर्ती

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 01:47 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कानून का राज उत्तर प्रदेश के आत्मविश्वास का कारण है। पीएसी के अधिकारियों और जवानों ने आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों ...और पढ़ें

    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कानून का राज उत्तर प्रदेश के आत्मविश्वास का कारण है। देश व राज्य की आंतरिक सुरक्षा की हर चुनौती का जवाब पीएसी के अधिकारियों व जवानों ने अपने कौशल से दिया है। संसद भवन और अयोध्या में आतंकी हमले में पीएसी के जवानों ने सभी आतंकियों को मार गिराया था। उन्होंने कहा कि सरकार ने पीएसी में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया है। पहली बार तीन अतिरिक्त महिला वाहिनियों का गठन किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुधवार को पीएसी के 78 वें स्थापना दिवस पर पीएसी महानगर में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएसी में महिलाओं की तीन और बटालियन तैयार की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि देश व राज्य की शांति व्यवस्था को कायम रखने में हमेशा से पीएसी का अग्रणी योगदान रहा है। चुनाव से लेकर हर मौके पर पीएसी के जवानों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया है।

    हमारी सरकार ने पीएसी की 46 कंपनियों को पुर्नजीवित किया है, जिससे राज्य की आंतरिक सुरक्षा और मजबूत हुई है। पीएसी को और सशक्त बनाने के लिए अत्याधुनिक शस्त्र उपलब्ध कराए गए हैं। प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम को अपग्रेड किया गया है। पीएसी में सर्वाधिक 41,893 आरक्षियों की भर्ती की गई है। खेल कोटे से 480 कुशल खिलाड़ियों की भर्ती पीएसी में की गई है।

    खेल का बजट 70 लाख से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया है। उन्होंने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया और बधाई दी। कहा कि 1,648 प्लाटून कमांडरों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पीएसी के जवानों को पदनोन्नति के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 31 पुलिस मार्डन स्कूलों का संचालन किया जा रहा है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले आठ वर्षों में पुलिस में 2.14 लाख जवानों की भर्ती की गई है। इनमें 44 हजार महिलाएं हैं।
    समारोह में डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि आज पीएसी के जवान शांति व्यवस्था को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। समारोह में जवानों ने मलखंभ, जिमनास्टिक, योगासन, पीटी, बैंड का प्रदर्शन भी किया।

    इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 47 वीं वाहिनी को सर्वोत्तम वाहिनी के रूप में सम्मानित किया। इसके अलावा अति उत्तम प्रदर्शन, उत्तम प्रदर्शन, सर्वोत्तम प्रदर्शन व श्रेष्ठ कार्य करने वाली वाहिनियों के सेनानायकों को सम्मानित किया। साथ ही कृष्ण कुमार मिश्रा को सर्वोत्तम खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया। उन्होंने पुलिस स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया।