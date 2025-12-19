Language
    'दूध का दूध-पानी का पानी हो जाएगा', कोडीन सीरप मामले में सीएम योगी ने सपा पर बोला तीखा हमला

    By Shobhit Srivastava Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 01:22 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडीन कफ सीरप मामले में समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और कहा कि जांच जारी है। एसटीएफ और यूपी पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपित ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कोडीन कफ सीरप मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि इस मामले की जांच जारी है और अब तक जिन आरोपितों को एसटीएफ व यूपी पुलिस ने पकड़ा है, उनके तार सपा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जांच को पूरी तरह होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

    मुख्यमंत्री ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने से पहले मीडियाकर्मियों से कहा कि प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आए हैं कि गिरफ्तार आरोपितों के संबंध सपा से जुड़े हुए हैं। सपा पहले से ही ऐसे मामलों में कुख्यात रही है और इस प्रकरण में भी उसकी संलिप्तता उजागर होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच निष्पक्ष और पूरी गंभीरता से की जा रही है।

    मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच के लिए राज्यस्तरीय विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित की गई है। इस एसआइटी में यूपी पुलिस और खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। जांच के दौरान यह भी सामने आएगा कि इस अवैध कारोबार से अर्जित धन किन-किन लोगों तक पहुंचा है।

    मुख्यमंत्री ने सपा अध्यक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा, ''''यही कसूर मैं बार-बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा।'''' उन्होंने आगे कहा कि सपा नेताओं की तस्वीरें माफियाओं के साथ मौजूद हैं, सच सामने आने में समय नहीं लगेगा। जांच पूरी होने दीजिए, सब कुछ जनता के सामने साफ हो जाएगा।

    मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उनकी सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति पर काम कर रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो। मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे।
    ---24 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र

    मुख्यमंत्री ने बताया कि शीतकालीन सत्र 24 दिसंबर तक चलेगा। सत्र में भाग लेने के लिए आ रहे सभी सदस्यों का स्वागत है। सदस्य जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे, प्रदेश के विकास से संबंधित विधायी कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा तथा विभिन्न विभागों की अनुपूरक मांगों पर भी चर्चा होगी। इस अवसर पर राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण चर्चा आयोजित की जाएगी।

    ‘वंदे मातरम्’ को संविधान के अनुसार मान्यता दिए जाने की अधिसूचना की तिथि एक ही है, ऐसे में इस विषय पर विधानमंडल में चर्चा अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। सदन के अंदर और बाहर भी कोई इस विषय पर विपक्ष प्रश्न उठाएगा तो सरकार की ओर से समुचित उत्तर दिया जाएगा।

    कहा कि सर्वदलीय बैठक में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा कराने को पूरी तरह तैयार है। सरकार विकास से जुड़े विषयों पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है और विधान सभा सत्र के सुचारु संचालन के लिए सभी दलों के सहयोग की अपेक्षा करती है।