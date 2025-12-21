पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार कल पेश करेगी अनुपूरक बजट, इन विभागों को मिल सकती है मोटी रकम
लखनऊ में, योगी सरकार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 30 हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस बजट में पंचायत चुनाव की ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में सोमवार को योगी सरकार वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट पेश करेगी। अनुपूरक बजट का अनुमानित आकार लगभग 30 हजार करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
इसमें अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियों की झलक देखने को मिल सकती है। विधानमंडल के दोनों सदनों में अनुपूरक बजट पेश करने से पहले सोमवार को सुबह साढ़े नौ बजे मुख्यमंत्री आवास पांच कालिदास मार्ग में कैबिनेट की बैठक में इसे स्वीकृति दी जाएगी। कुछ विधेयकों के प्रस्ताव को भी कैबिनेट से हरी झंडी मिलने की उम्मीद है।
अनुपूरक बजट में यूपीडा की एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के कार्यों के लिए भारी-भरकम धनराशि दी जा सकती है। लोक निर्माण विभाग ने भी सड़क परियोजनाओं के लिए लगभग 6000 करोड़ रुपये की मांग की है।
ग्राम्य विकास, धर्मार्थ कार्य व पर्यटन स्थलों के विकास के लिए भी सरकार अनुपूरक बजट में धनराशि दे सकती है। नगर विकास विभाग वायु प्रदूषण से बचाव के लिए सड़कों के किनारे हरियाली करेगा, इसके लिए भी सरकार धनराशि दे सकती है। वन विभाग को अगले वर्ष होने वाले पौधारोपण अभियान के लिए धनराशि मिल सकती है।
कृषि व स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के लिए भी अनुपूरक बजट के माध्यम से धनराशि मिलने की संभावना है। जल जीवन मिशन के कार्य अधूरे पड़े हैं इनको पूरा करने के लिए भी सरकार धनराशि दे सकती है। चालू वित्तीय वर्ष का मूल बजट लगभग 8.08 लाख करोड़ रुपये का है।
