'सपा सरकार में एक ही जाति के थे 86 में से 56 SDM', योगी सरकार में मेरिट और कैलेंडर से बदली पूरी तस्वीर

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर विपक्षी दल, विशेषकर समाजवादी पार्टी, एक बार फिर युवाओं के बीच भ्रम फैलाने की रणनीति पर काम कर रही है। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) के सामने चल रहे छात्र आंदोलन की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेंकने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, छात्रों की मांगों के बीच यह विश्लेषण करना अनिवार्य है कि पिछले 8.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की भर्ती व्यवस्था ने 'भाई-भतीजावाद' से 'पारदर्शिता' तक का सफर कैसे तय किया।

जब हम वर्तमान व्यवस्था की तुलना 2012-2017 के अखिलेश यादव सरकार से करते हैं, तो फर्क साफ नजर आता है। सपा कार्यकाल में भर्ती परीक्षाएं अनियमितताओं और 'नकल माफिया' के संरक्षण का पर्याय बन चुकी थीं, जिसकी गंभीरता को देखते हुए बाद में योगी सरकार ने कई मामलों की जांच CBI को सौंपी।

भाई-भतीजावाद और जातिगत पक्षपात का दौर सपा सरकार के दौरान नियुक्तियों में मेरिट को दरकिनार कर खास विचारधारा और जाति को वरीयता देने के आरोप जगजाहिर थे। विवादास्पद चयन: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने उस दौर में एक डेटा साझा करते हुए सवाल उठाए थे कि 86 चयनित SDM में से 56 एक ही विशेष जाति से कैसे हो सकते हैं? इसने UPPSC की विश्वसनीयता पर गहरा दाग लगाया था।

असंवैधानिक नियुक्तियां: इलाहाबाद हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने UPPSC चेयरमैन अनिल यादव की नियुक्ति को 'राजनीतिक भाई-भतीजावाद' बताते हुए रद्द कर दिया था। CBI जांच के दायरे में रही सपा सरकार की भर्तियां भ्रष्टाचार इस कदर व्याप्त था कि PCS-2015 और APS-2010 जैसी बड़ी भर्तियों में धांधली की पुष्टि हुई। CBI ने FIR दर्ज कर माना कि मॉडरेशन और इंटरव्यू प्रक्रिया में हेरफेर कर अपात्रों को लाभ पहुंचाया गया। सॉल्वर गैंग्स के सक्रिय होने और पुलिस कांस्टेबल भर्ती में भारी गड़बड़ियों के कारण युवाओं का भरोसा व्यवस्था से पूरी तरह उठ चुका था।