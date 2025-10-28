Lucknow News: प्रसूता को एक्सपायर ग्लूकोज चढ़ाने के मामले में आरोपी नर्स का तबादला

जागरण संवाददाता, लखनऊ। काकोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में एक्सपायर ग्लूकोज चढ़ाने के मामले में कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ती कर दी गई। सीएमओ डा. एनबी सिंह ने जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपित नर्स का तबादला किया, जबकि चीफ फार्मासिस्ट मंजू शाक्य एवं रेखा शुक्ला स्टाफ नर्स को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मामले में सीएचसी प्रभारी की कोई जिम्मेदारी नहीं तय की गई। परिवारजन का कहना है कि यदि सीएचसी प्रभारी ठीक से निगरानी करें तो मरीजों के इलाज में लापरवाही न होने पाए। सीएमओ के मुताबिक, तीन सदस्यीय समिति ने प्रकरण की जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपी, जिसमें स्टाफ नर्स शांति सीएचसी काकोरी से प्रशासनिक आधार पर सीएचसी बेहटा स्थानांतरित कर दिया गया है। साथ ही चीफ फार्मासिस्ट मंजू शाक्य एवं स्टाफ नर्स रेखा शुक्ला को कठोर चेतावनी दी गई है।

उन्होंने बताया कि क्वीनमेरी में भर्ती मरीज की हालत में काफी सुधार है। जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। क्या थी घटना काकोरी के नरौना गांव की काजोल को प्रसव पीड़ा के बाद परिवारीजन ने सीएचसी में भर्ती कराया। 25 अक्टूबर को सुबह 11 बजे सर्जरी से प्रसव कराया गया। सर्जरी के बाद प्रसूता को जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। जेठ नीरज श्रीवास्तव के अनुसार, 26 अक्टूबर को तड़के चार बजे काजोल की अचानक हालत बिगड़ने लगी।

आरोप है कि नर्सिंग स्टाफ ने एक्सपायर ग्लूकोज चढ़ा दिया। ग्लूकोज चढ़ते ही प्रसूता की तबीयत और खराब हो गई और मुंह से झाग निकलने लगा। आनन-फानन क्वीन मेरी रेफर किया गया। वहां मरीज की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।