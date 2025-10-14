सीएम योगी का बड़ा एलान- यूपी के हर ग्राम पंचायत में होगा खेल मैदान, प्रत्येक ब्लाक में मिनी स्टेडियम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य है कि हर ग्राम पंचायत में खेल का एक मैदान हो ताकि ग्रामीण अंचल के बच्चे और युवा अपनी प्रतिभा को निखार सकें। हर ब्लाक में मिनी स्टेडियम और जिला स्तर पर मुख्य स्टेडियम का निर्माण तेजी से किया जा रहा है।

साथ ही ओपेन जिम और खेल प्रशिक्षण केंद्रों का भी विस्तार हो रहा है। उन्होंने सोमवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में युवक और महिला मंगल दलों को खेल सामग्री (स्पोर्ट्स किट) वितरित की। साथ ही, विधायक और सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली से पहले खेल सामग्री का वितरण युवाओं के लिए एक विशेष उपहार है। प्रदेश में 1.05 लाख से अधिक युवक व महिला मंगल दल सक्रिय रूप से कार्यरत हैं, जिनमें से अब तक 80 हजार से अधिक दलों को खेल किट वितरित की जा चुकी है।

आने वाले समय में ग्राम स्तर से लेकर न्याय पंचायत, ब्लाक, विधानसभा और संसदीय क्षेत्र स्तर तक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जो आगे चलकर विधायक और सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के रूप में विस्तार लेंगी। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे केवल खेल तक सीमित न रहें, बल्कि लोक गायन, लोक कथा, नाटक मंचन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दें। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सोनभद्र में बुजुर्गों के बीच रस्साकशी प्रतियोगिता कराकर समाज में उत्साह और सकारात्मकता का माहौल बनाया गया।

उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में 500 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई है, जिनमें डिप्टी एसपी, नायब तहसीलदार और खेल अधिकारी शामिल हैं। युवा साथी पोर्टल नामक एआइ-इनेबल्ड इंटीग्रेटेड प्लेटफार्म पर अब तक 12.64 लाख युवाओं ने पंजीकरण कराया है।

इस पोर्टल के माध्यम से युवाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 50 विकासखंडों में दो करोड़ रुपये की लागत से युवा केंद्रों की स्थापना शुरू की गई है। उन्होंने युवा संवर्धन केंद्रों का शुरुआत की और सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारियों को सम्मानित किया।

कार्यक्रम में खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव, राज्यसभा सदस्य संजय सेठ, विधायक योगेश शुक्ला, अमरेश कुमार, लालजी प्रसाद निर्मल समेत विभागीय अधिकारी मौजूद थे। विजेताओं को सम्मानित किया मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय युवा उत्सव-2025 और यूथ पार्लियामेंट-2025 के विजेताओं को टैबलेट और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। कहानी लेखन में लखनऊ की आर्या शर्मा प्रथम और कानपुर के अमित कुमार तृतीय स्थान पर रहे। कविता लेखन में बरेली की सुनैना सक्सेना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।