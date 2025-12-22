Language
    नशे के सौदागरों पर योगी सरकार का 'प्रहार', 2000 करोड़ का सिंडीकेट ध्वस्त; अब संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर

    By Gaurav Tiwari Edited By: Gaurav Tiwari
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 02:00 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए मुहिम शुरू की है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोडीनयुक्त कफ सिरप ...और पढ़ें

    लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अवैध नशे के कारोबार को जड़ से मिटाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत निर्णायक युद्ध छेड़ दिया है। कोडीनयुक्त कफ सिरप के जरिए युवाओं की रगों में जहर घोलने वाले अंतरराष्ट्रीय सिंडीकेट के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कड़े रुख ने सरकार की कार्रवाई पर न्याय की मुहर लगा दी है। कोर्ट द्वारा 22 आरोपियों की 'अरेस्टस्टे' याचिकाओं को खारिज करना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब अपराधियों के लिए कानून के शिकंजे से बचना नामुमकिन है। 

    कोर्ट में सरकार की बड़ी जीत

    इलाहाबाद हाईकोर्ट में चली चार दिनों की मैराथन बहस के दौरान योगी सरकार ने माफियाओं के वकीलों के उन तर्कों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, जिसमें इसे महज तकनीकी 'लाइसेंस उल्लंघन' बताया जा रहा था। 

    सख्त टिप्पणी: अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी की दलीलों के बाद कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कफ सिरप का अवैध भंडारणNDPS एक्ट के दायरे में आता है। 

    सरकार ने यह साबित किया कि यह केवल अवैध व्यापार नहीं, बल्कि पीढ़ियों को बर्बाद करने वाला संगठित अपराध है। शुभम जायसवाल, भोला प्रसाद और विभोर राणा जैसे मुख्य आरोपियों को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया गया। 

    33 जिले, 140 फर्में और 75 गिरफ्तारियां

    अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ यह अभियान अब देश के इतिहास में नशीली दवाओं के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई बनचुकाहैएसटीएफ (STF), एफएसडीए (FSDA) और पुलिस की संयुक्त टीमों ने नेपाल से बांग्लादेश तक फैले इस 2000 करोड़ रुपये के काले साम्राज्य की परतें उधेड़ दी हैं।

    जांच में सामने आया कि सीए विष्णु अग्रवाल और बर्खास्त सिपाही आलोक प्रताप सिंह जैसे लोगों ने मिलकर 140 फर्जी कंपनियों के जरिए काली कमाई को सफेद करने का जाल बुना था। झारखंड, हिमाचल और हरियाणा तक फैले इस नेटवर्क के साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिशें भी विफल कर दी गई हैं।

    30 बैंक खाते फ्रीज, अब ध्वस्तीकरण की बारी

    योगी सरकार का अगला प्रहार माफियाओं की आर्थिक रीढ़ पर है। केवल जेल भेजना ही काफी नहीं, बल्कि अपराधियों को आर्थिक रूप से अपंग करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। 

    भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के तहत संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब तक 30 से अधिक बैंक खातों को फ्रीज किया जा चुका है।

    बुलडोजर एक्शन: वाराणसी, कानपुर, लखनऊ और सहारनपुर में नशे की काली कमाई से खड़े किए गए अवैध निर्माणों को चिन्हित कर लिया गया है। जल्द ही इन पर बुलडोजर की गड़गड़ाहट सुनाई देगी।

    मुख्यमंत्री की इस कार्रवाई ने यह संदेश साफ कर दिया है कि जो कोई भी उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करेगा, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। 