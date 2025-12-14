Language
    सीएम योगी ने नवनिर्वाचित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को दीं शुभकामनाएं, बोले- पार्टी ने अनुभवी कार्यकर्ता को दी जिम्मेदारी

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 08:33 PM (IST)

    लखनऊ में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि एक अनुभवी कार्यकर्ता को यह जिम्मेदा ...और पढ़ें

    सरकार व संगठन मिलकर नई गति के साथ बढ़ाएगा यूपी का संकल्पः सीएम योगी 

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को शुभकामनाएं दीं और कहा कि अनुभवी कार्यकर्ता को यूपी के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला। उन्होंने कहाकि पीएम मोदी की मंशा के अनुरूप नई गति के साथ सरकार व संगठन मिलकर यूपी के संकल्प को बढ़ाएगा। पंकज जी यूपी की नई यात्रा के लिए कैप्टन के रूप में आ गए हैं। प्रदेश के मुखिया के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर को लेकर भी भाजपा कार्यकर्ताओं को सहेजा।

    मुख्यमंत्री ने राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय, आशियाना में रविवार को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के निर्वाचन समारोह में भूपेंद्र चौधरी के कार्यकाल का भी जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में साढ़े तीन वर्ष से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए हर कार्यक्रम को गति प्रदान करने में योगदान दिया।

    सीएम की अपील-12 दिन का बेहतर उपयोग कीजिए
    सीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अबसे 12 दिन का बेहतर उपयोग करिए। चुनाव का परिणाम विधानसभा व लोकसभा में आता है, लेकिन चुनाव लड़ा जाता है बूथ पर। पीएम मोदी कहते हैं कि ‘मेरा बूथ-सबसे मजबूत’ यानी लड़ाई बूथ पर होती है, इसलिए वह सबसे मजबूत होना चाहिए। सीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हर बूथ पर औसतन पौने दो सौ से ढाई सौ घर होंगे। राष्ट्रीय पदाधिकारी से लेकर शक्ति केंद्र के पदाधिकारी एक साथ मिलकर अपने बूथ पर मतदाता सूची, ड्राफ्ट सूची के साथ ही छूटे, फर्जी, मृतक, अनलैपिंग, अब्सेंट व शिफ्ट करने वालों के नाम का अवलोकन कर लें।

    हर बूथ से फर्जी नामों पर आपत्ति दर्ज कराइए
    सीएम ने एक जनपद के दौरे का वृत्तांत सुनाते हुए विरोधियों द्वारा भरे गए मतदाता सूची का जिक्र किया। बोले कि उसमें कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम हैं। सीएम ने चिंता भी व्यक्त की, बोले कि एक जनपद में ऐसा फॉर्म भरा गया, जहां मतदाता की आयु 20, पिता की 30 व बाबा की आयु 40 साल है। सीएम ने फर्जी नाम का उदाहरण दिया और बताया कि मतदाता असम के हैं, लेकिन बने हैं संभल में। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि हर बूथ से फर्जी नाम पर आपत्ति दर्ज कराइए। नाम जोड़ने व काटने के लिए समय है। सीएम ने मेहनत करने पर जोर देते हुए कहा कि एसआईआर की वजह से आपकी तीन चौथाई मेहनत अभी हो जाएगी तो विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक चौथाई मेहनत ही करनी पड़ेगी, फिर यूपी में तीन चौथाई सीट भाजपा व गठबंधन प्रत्याशी जीतेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अपने बूथ को सबसे मजबूत कीजिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि एसआईआर के जो प्रपत्र जमा नहीं हो पाए, युद्ध स्तर पर लगकर उन्हें जमा कराइए। सीएम ने अलग-अलग फॉर्म संख्या व उनकी उपयोगिता के बारे में भी बताते हुए कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया कि हर बूथ की समीक्षा व मेहनत ही परिणाम लाएगी।

    आज भारत के अंदर लोगों को नजर आता है वैश्विक नेतृत्व
    सीएम योगी ने कहा कि हर व्यक्ति आज नए भारत का दर्शन कर रहा है। 11 वर्ष में भारत व भारतवासियों के प्रति दुनिया का नजरिया बदला है। 11 वर्ष पहले जो लोग भारत को कमतर आंकते थे, उन्हें भारत में वैश्विक नेतृत्व नजर आता है। भारत अब बिना रुके, डिगे व झुके अपनी यात्रा को बढ़ा रहा है। हमारा सौभाग्य है कि दुनिया के सबसे यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में 11 वर्ष से अधिक समय से नए भारत को नेतृत्व प्राप्त हो रहा है।

    सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया परिवर्तन का श्रेय
    सीएम योगी ने कहा कि साढ़े 8 वर्ष में यूपी में हम जो भी परिवर्तन करने में सफल हुए हैं, वह पीएम मोदी के मार्गदर्शन-नेतृत्व, डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड की ताकत, एक-एक कार्यकर्ता की मेहनत का परिणाम है। यूपी के बारे में जो धारणा थी, उसे हमने दूर किया। बीमारू राज्य के धब्बे से मुक्त करके यूपी को रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित किया। आज यूपी दंगा, माफिया व अपराधमुक्त होकर पर्यटन, निवेश के लिए देश के बेहतरीन राज्यों में शामिल है।

    साढ़े 8 वर्ष में पौने नौ लाख नौजवानों को मिली सरकारी नौकरी
    सीएम योगी ने कहा कि यूपी में साढ़े 8 वर्ष में बिना भेदभाव पौने नौ लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी प्राप्त हुई। डेढ़ करोड़ से अधिक नौजवानों को परंपरागत उद्यम में नौकरी व रोजगार से जोड़ा गया। निवेश, सुरक्षा, कानून के राज में बेहतर तरीके से जो कार्य बढ़ा, उसकी वजह से 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजनाएं धरातल पर उतरीं। सरकार छह लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग की तैयारी कर रही है।

    सीएम योगी ने केंद्रीय मंत्री के प्रति जताया आभार
    केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आभार जताते हुए सीएम योगी ने कहा कि पीएम, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्य़क्ष के नेतृत्व में प्रदेश के विकास योजनाओं को बढ़ाने के लिए जब भी पीयूष गोयल से सहयोग मांगा, तब उन्होंने यूपी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ओडीओपी के लिए हमने पैकेजिंग इंस्टीटयूट मांगा तो लखनऊ में भारत सरकार ने इसे स्वीकृति दी। इसका सत्र भी प्रारंभ हो गया है। यूपी उद्यमियों के प्रोडक्ट को दुनिया के बाजार में पहुंचा सके और शोकेस कर सकें, इसके लिए कोई ट्रेड शो ऐसा हो। इस पर जब पीय़ूष जी से चर्चा की, उन्होंने पहले वर्ष ही कहा कि कम से कम 500 फॉरेन बायर्स यूपी भेज रहा हूं। इसे दुनिया के मार्केट में पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। हर वर्ष सितंबर में ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में यूपी का सूक्ष्म, लघु उद्यम विभाग यूपी के बने उत्पाद को शोकेस करता है। सीएम ने कहा कि इसमें यूपी के लगभग 11 हजार करोड़ रुपये के उत्पाद दुनिया के बाजार के लिए बुक हुए और इसका पैसा यूपी के व्यापारियों को ही प्राप्त हुआ। यह कार्य राजनीतिक स्थिरता, सुरक्षा के बेहतर माहौल, पीएम व केंद्रीय नेतृत्व के भरपूर सहयोग, डबल इंजन सरकार के सामर्थ्य और शक्ति के बल पर हो पाया।

    2017 के पहले जो प्रदेश उपद्रव ग्रस्त था, वहां अब उत्सव मनाया जाता है
    सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले जो प्रदेश उपद्रव ग्रस्त था। वहां आज उत्सव पर्व मनाया जा रहा है। 2017 के पहले कोई नहीं सोचता था कि अयोध्या में भगवान रामलला का मंदिर और अयोध्या सुंदरतम नगरी बनेगी, लेकिन आज कोई अयोध्या-रामभक्त पर अंगुली नहीं उठा सकता। 2017 के पहले जब भी हमारे विचार परिवार का कार्यकर्ता कहता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे तो लोग कहते थे कि यह ऐसे ही नारे लगाते हैं, लेकिन अब वहां दुनिया का सबसे भव्य मंदिर बन गया। पीएम मोदी ने भगवान राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास, भगवान राम को मंदिर में विराजमान व 25 नवंबर को धर्मध्वजा का आरोहण किया।

    जनमानस का विश्वास-सरकार जो करेगी, अच्छा ही करेगी
    सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी हर भारतवासी से कहते हैं कि विरासत पर गौरव की अनुभूति करो। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, मीरजापुर में मां विंध्यवासिनी धाम, सीतापुर में नैमिष तीर्थ, अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि, भगवान बुद्ध से जुड़े श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु, कौशांबी, सारनाथ, पश्चिम में शुकतीर्थ, मथुरा, गोकुल, बरसाना, गोवर्धन आदि तीर्थों का पुनरुद्धार हुआ। यह भारत के विरासत को गौरव के साथ दुनिया में आगे बढ़ाने के अभिव्यक्ति का प्रतीक है। जनमानस का विश्वास है कि सरकार जो करेगी, वह अच्छा करेगी।

    2017 से बिजली का जो रोस्टर तय था, वही आज भी लागू
    सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले जिन हाथों में कमान थी, वे अंधेरे में रहने के अभ्यस्त थे, वे बिजली नहीं देते थे, क्योंकि डकैती अंधेरे में ही पड़ती थी। 2017 अप्रैल में तत्कालीन ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने यहां की बिजली व्यवस्था की जानकारी ली। उन्हें बताया गया कि केवल तीन से चार घंटे बिजली मिलती है और हम 24 घंटे बिजली देना चाहते हैं। उन्होंने अप्रैल 2017 से बिजली का जो रोस्टर तय किया, आज भी यूपी के अंदर सभी 75 जनपदों, साढ़े तीन सौ तहसील, 825 विकास खंडों, 662 नगर निकायों में बिना किसी बाधा के वही रोस्टर लागू है। यूपी आज इंफ्रास्ट्रक्चर का नया प्रदेश बना है। देश के अंदर कुल एक्सप्रेसवे का 55 फीसदी शेयर, सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, सबसे ज्यादा मेट्रो संचालित करने वाला राज्य, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, देश की पहली रैपिड रेल व वाटरवे भी पीएम ने यूपी में ही प्रारंभ किया।

    प्रेरणा स्थल के जरिए देश और विचारधारा को समझने का मिलेगा अवसर
    सीएम योगी ने कहा कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी का कार्यक्रम है। पार्टी के द्वारा हर बूथ पर यह आयोजन होगा। डबल इंजन सरकार ने लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया है। जिसमें जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल उपाध्याय व अटल बिहारी वाजपेयी जी की 65-65 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। यहां संग्रहालय भी बनाया गया है। इसका उद्घाटन व रैली लखनऊ में होगी, जिसमें पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। सीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि एसआईआर कार्रवाई आप पूरा कराएं, फिर अयोध्या में रामलला और यहां राष्ट्र प्रेरणा स्थल का दर्शन भी कराएंगे। इस स्थल के जरिए देश, विचारधारा को समझने, जनसंघ से भाजपा की यात्रा के साथ ही नए भारत का दर्शन कर सकेंगे।

    इस दौरान केंद्रीय मंत्री व केंद्रीय चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, केंद्रीय चुनाव अधिकारी के. लक्ष्मण, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय, प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल आदि मौजूद रहे।