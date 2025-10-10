बिहार चुनाव से पहले सीएम योगी को सौंपी गई नई जिम्मेदारी, क्या बदलेगी सियासी पिक्चर?

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। बिहार विधान सभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 से अधिक चुनावी रैलियां करेंगे। इसकी रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री की लोकप्रियता को देखते हुए एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी प्रदेश में सबसे अधिक उनकी रैलियां व जनसभाओं के लिए समय मांग रहे हैं।

बिहार विधान सभा चुनाव के लिए मतदान छह और 11 नवंबर को होना है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी का प्रचार अभियान अक्टूबर के तीसरे सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, योगी की रैलियां मध्य और उत्तरी बिहार के जिलों में सर्वाधिक होंगी। प्रचार कार्यक्रम को बिहार की प्रदेश भाजपा ही अंतिम रूप दे रही है। पार्टी का मानना है कि योगी का सशक्त भाषण और सख्त प्रशासनिक छवि मतदाताओं को प्रभावित करेगी।