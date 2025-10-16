Language
    बिहार में आज गरजेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, करेंगे 20 से अधिक चुनावी रैलियां

    By Shobhit Srivastava Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार में दो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वे पटना के दानापुर में राम कृपाल यादव और सहरसा में डा. आलोक रंजन के लिए वोट मांगेंगे। योगी आदित्यनाथ बिहार चुनाव में 20 से अधिक रैलियां करेंगे। उनकी रैलियों की एनडीए गठबंधन में भारी मांग है। केशव प्रसाद मौर्य भी बिहार में नामांकन सभाओं में शामिल होंगे।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को बिहार विधान सभा चुनाव में गरजेंगे। मुख्यमंत्री बिहार में दो जनसभाएं करेंगे। पहली जनसभा पटना के दानापुर विधान सभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी राम कृपाल यादव के समर्थन में होगी। वहीं, दूसरी जनसभा सहरसा विधान सभा क्षेत्र में होगी। यहां पर भाजपा प्रत्याशी डा. आलोक रंजन के समर्थन में मुख्यमंत्री मतदाताओं से वोट मांगेंगे।

    बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री 20 से अधिक चुनावी रैलियां करेंगे। मुख्यमंत्री की लोकप्रियता को देखते हुए एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी प्रदेश में सबसे अधिक उनकी रैलियां व जनसभाओं के लिए समय मांग रहे हैं।

    योगी जनता के बीच कानून-व्यवस्था, विकास और हिंदुत्व की राजनीति के प्रतीक माने जाते हैं। उनके भाषणों में ऊर्जा और आक्रामकता होती है, जो कार्यकर्ताओं में जोश भरती है। पार्टी को उम्मीद है कि योगी की मौजूदगी से मतदाताओं में बड़ा संदेश जाएगा और चुनाव में उसे मजबूती मिलेगी।

    मुख्यमंत्री की जनसभाओं की शुरुआत गुरुवार से हो रही है। वह गुरुवार सुबह 10 बजे अपने सरकारी आवास से अमौसी एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। इसके बाद 10:25 बजे वह पटना एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे।

    दिन में 11:25 बजे पटना के जय प्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर उतरेंगे। यहां से सीधे जनसभा स्थल पहुंचेंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित कर जनता से वोट मागेंगे। इसके बाद दोपहर 1:40 बजे मुख्यमंत्री हेलीकाप्टर से सहरसा पहुंचेंगे। यहां योगी डा. आलोक रंजन के पक्ष में चुनावी माहौल बनाएंगे।

    उप मुख्यमंत्री व बिहार के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य भी गुरुवार को बिहार में रहेंगे। वह झंझारपुर व खजौली विधान सभा क्षेत्र में आयोजित नामांकन सभा में शामिल होंगे।