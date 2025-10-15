Language
    क्या बिहार के वोटर्स का दिल जीत पाएंगे योगी? दो जनसभाओं का कार्यक्रम तो हो गया तय

    By Shobhit Srivastava Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 08:43 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार विधान सभा चुनाव में दो जनसभाएं करेंगे। पहली जनसभा पटना के दानापुर में राम कृपाल यादव के समर्थन में और दूसरी सहरसा में डा. आलोक रंजन के समर्थन में होगी। मुख्यमंत्री बिहार चुनाव में 20 से अधिक रैलियां करेंगे। योगी आदित्यनाथ कानून-व्यवस्था, विकास और हिंदुत्व की राजनीति के प्रतीक माने जाते हैं, जिससे पार्टी को चुनाव में मजबूती मिलने की उम्मीद है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बिहार विधान सभा चुनाव में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरजेंगे। मुख्यमंत्री बिहार में दो जनसभाएं करेंगे। पहली जनसभा पटना की दानापुर विधान सभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी राम कृपाल यादव के समर्थन में होगी। वहीं, दूसरी जनसभा विधान सभा क्षेत्र सहरसा में होगी। यहां पर भाजपा प्रत्याशी डा. आलोक रंजन के समर्थन में मुख्यमंत्री मतदाताओं से वोट मांंगेंगे।

    बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री 20 से अधिक चुनावी रैलियां करेंगे। मुख्यमंत्री की लोकप्रियता को देखते हुए एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी प्रदेश में सबसे अधिक उनकी रैलियां व जनसभाओं के लिए समय मांग रहे हैं। योगी जनता के बीच कानून-व्यवस्था, विकास और हिंदुत्व की राजनीति के प्रतीक माने जाते हैं। उनके भाषणों में ऊर्जा और आक्रामकता होती है, जो कार्यकर्ताओं में जोश भरती है। पार्टी को उम्मीद है कि योगी की मौजूदगी से मतदाताओं में बड़ा संदेश जाएगा और चुनाव में उसे मजबूती मिलेगी।

    मुख्यमंत्री की जनसभाओं की शुरुआत गुरुवार से हो रही है। वह गुरुवार की सुबह 10 बजे अपने आवास पांच कालिदास मार्ग से अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ के लिए निकलेंगे। इसके बाद 10:25 बजे वह पटना एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। दिन में 11:25 बजे पटना के जय प्रकाश नारायण एयरपोर्ट में उतरेंगे। यहां से सीधे जनसभा स्थल पहुंचेंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित कर जनता से वोट मागेंगे। इसके बाद दोपहर 1:40 बजे मुख्यमंत्री हेलीकाप्टर से सहरसा जिला पहुंचेंगे। यहां योगी डा. आलोक रंजन के पक्ष में चुनावी माहौल बनाएंगे।