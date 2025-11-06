Bihar Chunav: एक बार फिर बिहार में गरजेंगे सीएम योगी, अब इन जिलों में बैक-टू-बैक जनसभाएं कर बनाएंगे माहौल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में भाजपा व एनडीए के चुनाव प्रचार को गति देने के लिए शुक्रवार को फिर जाएंगे। मुख्यमंत्री वहां पूर्वी व पश्चिमी चम्पारण जिले में कुल तीन जनसभाएं कर एनडीए के पक्ष में माहौल बनाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री की पहली जनसभा पूर्वी चम्पारण जिले में दोपहर 12:20 बजे होगी। यह जनसभा रक्सौल विधान सभा क्षेत्र के भवनरी स्टेडियम में होगी। यहां भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगेंगे। इसके बाद दूसरी जनसभा पश्चिमी चम्पारण जिले में दोपहर 1:10 बजे लौरिया विधान सभा क्षेत्र में होगी।