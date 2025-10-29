मुख्यमंत्री योगी आज बिहार में करेंगे तीन जनसभाएं, एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट अपील

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। दीपावली व छठ पूजा समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को फिर से बिहार विधान सभा चुनाव के रण में उतरेंगे। वह तीन विधान सभा क्षेत्रों में जनसभा कर एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उनकी पहली जनसभा सिवान जिला के रघुनाथपुर विधान सभा क्षेत्र में आयोजित की गई है। यहां उनकी जनसभा दिन में 11:15 बजे राजपुर खेल मैदान रघुनाथपुर में होगी। दूसरी जनसभा भोजपुर जिला की शाहपुर विधान सभा क्षेत्र में आयोजित की गई है। यह जनसभा दोपहर में 12:45 बजे डुमरिया, शाहपुर में होगी। मुख्यमंत्री यहां भी भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में बिहार की जनता से वोट मांगेंगे। योगी की तीसरी जनसभा बक्सर विधान सभा क्षेत्र में आयोजित की गई है। यह जनसभा दोपहर 2:15 बजे आइटीआइ ग्राउंड में होगी।

न्याय विभाग में सामान्य कार्यालय संवर्ग के 274 नए पद सृजित हाई कोर्ट में कामकाज काे और गति प्रदान करने के लिए न्याय विभाग में नए पदों का सृजन किया गया है। सामान्य कार्यालय संवर्ग (जनरल आफिस कैडर) के विभिन्न श्रेणी के 274 पदों के सृजन के प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई है।