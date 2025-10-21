यूपी से पंजाब के किसानों के लिए भेजा गया ये तोहफा, सीएम योगी ने वाहनों को दिखाई हरी झंडी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए भेजे जा रहे गेहूं बीज सहायता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने आवास पर मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दीपावली पूरे उत्साह, उमंग और शांतिपूर्वक वातावरण में मनाई जा रही है। उत्सव का वास्तविक आनंद तभी है, जब हम किसी पीड़ित को जोड़कर उसकी सहायता के लिए खड़े हों।

इसी भावना के साथ सरकार पंजाब के अन्नदाता किसानों के साथ खड़ी है। आपदा का सामना पंजाब के किसान अकेले नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार हर आपदा-पीड़ित नागरिक के साथ खड़ी है। राहत सामग्री, आर्थिक सहयोग, पुनर्वास के लिए मिलकर किसानों को सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब ने स्वतंत्र भारत में कृषि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, लेकिन इस वर्ष वहां हुई अधिक बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सुरक्षित रखे गए बीज भंडार भी बाढ़ की चपेट में आने से नष्ट हो गए, जिससे आगामी फसलों पर गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

कृषि विभाग और उत्तर प्रदेश बीज एवं विकास निगम की ओर से ढाई हजार बोरे (1000 कुंतल) गेहूं का बीज पंजाब भेजा जा रहा है। ये बीज बीबी-327 प्रजाति का है जिसे करण शिवानी के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग-प्रतिरोधी, बायो-फोर्टीफाइड और पोषणयुक्त प्रजाति है, जो केवल 155 दिनों में तैयार होती है। लगभग 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की उपज देने में सक्षम है। इस मौके पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख भी मौजूद थे।

चौधरी चरण सिंह के नाम से बनेगा सीड पार्क मुख्यमंत्री ने बताया कि लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की स्मृति में सीड पार्क की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा पांच अन्य सीड पार्क स्थापित करने का कार्य भी जारी है। यदि किसानों को समय पर उन्नत और गुणवत्तापूर्ण बीज मिल जाएं, तो उनकी लागत घटती है और उत्पादन बढ़ता है। यदि बीज देर से या घटिया गुणवत्ता के हो, तो 30 से 50 प्रतिशत तक उत्पादन घटने की संभावना रहती है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि में प्रदेश की हिस्सेदारी केवल 11 प्रतिशत है, लेकिन कुल खाद्यान्न उत्पादन में 21 प्रतिशत योगदान है।

गुरु हरगोविंद जी महाराज का जीवन सेवा और त्याग का प्रतीक दीपावली के साथ-साथ पंजाब में सिख परंपरा के छठवें गुरु श्री गुरु हरगोविंद जी महाराज की जयंती भी मनाई जा रही है। उन्होंने 52 से अधिक राजाओं को कैद से मुक्ति दिलाकर मानवता की सेवा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका जीवन सेवा और त्याग का प्रतीक है।