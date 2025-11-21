सर्वोत्तम हो जम्बूरी, हर अतिथि ले जाए यादगार अनुभव, सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लेकर दिया निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी भव्य होनी चाहिए। तैयारियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने वृंदावन योजना में टेंट सिटी का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश 61 वर्ष बाद राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी कर रहा है, जिसमें 30 हजार से अधिक स्काउट्स गाइड्स भाग लेंगे।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी ऐसा भव्य आयोजन बने, जो अब तक कभी न हुआ हो। तैयारियों में कोई कमी न रह जाए और सभी व्यवस्थाएं सर्वोत्तम स्तर पर सुनिश्चित की जाएं। सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि यहां आने वाले प्रत्येक प्रतिभागी और अतिथि के लिए यह अनुभव यादगार होना चाहिए।
गुरुवार को मुख्यमंत्री ने वृंदावन योजना स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में बनी गेटेड टेंट सिटी का स्थलीय निरीक्षण किया। लगभग 35 हजार क्षमता वाले विशाल एरिना, अत्याधुनिक रसोईघर, एडवेंचर एरिया, ग्लोबल विलेज, 100 बिस्तरों के अस्थायी अस्पताल, प्रदर्शनी हाल, कार्यालय व्यवस्थाओं, आवासीय टेंटों तथा सभी प्रमुख तैयारियों का जायजा लिया।
उन्होंने पुलिस कमिश्नर को सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौकस रखने और चिकित्सा सेवाओं को 24 घंटे उपलब्ध एवं सक्रिय रखने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश 61 वर्ष बाद राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 1964 में इसका आयोजन प्रयागराज में हुआ था।
इस बार 23 से 29 नवंबर तक चलने वाली जम्बूरी सात दिनों तक साहसिक गतिविधियों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, शैक्षिक कार्यक्रमों, विज्ञान एवं तकनीक आधारित प्रदर्शनों, सेवा कार्यों और खेल प्रतियोगिताओं से सराबोर रहेगी। इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि स्काउट्स एंड गाइड्स संगठन इस वर्ष अपना गोल्डन जुबली वर्ष मना रहा है। देश और विदेश से लगभग 30 हजार स्काउट्स और गाइड्स प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे।
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने स्काउट-गाइड्स के प्रादेशिक मुख्यायुक्त डा. प्रभात कुमार से सभी तैयारियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
इस अवसर पर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डा. महेंद्र सिंह, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी और पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।
