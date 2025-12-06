CM Yogi ने महापरिनिर्वाण दिवस पर दी विनम्र श्रद्धांजलि, लिखा- बाबा साहब के विचार, सिद्धांत और दूरदृष्टि लोकतंत्र की नींव

Language
    By Aysha Sheikh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 09:04 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर के 70वां महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बाबासाहेब क ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर के 70वां महापरिनिर्वाण दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से सीएम योगी ने बाबासाहेब को संविधान निर्माता और समता-स्वतंत्रता-बन्धुता के प्रबल पक्षधर के रूप में याद किया।

    योगी आदित्यनाथ ने लिखा, “सामाजिक न्याय के अग्रदूत, संविधान निर्माता, 'भारत रत्न' बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।"

    सीएम योगी ने आगे लिखा कि बाबा साहब के विचार, सिद्धांत और दूरदृष्टि भारतीय लोकतंत्र की नींव हैं। समाज में व्याप्त विषमता, अन्याय और भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करते हुए समानता, स्वतंत्रता और बंधुता पर आधारित समाज के निर्माण का जो सपना बाबा साहब ने देखा था, वह आज भी हम सभी के लिए पथप्रदर्शक है।