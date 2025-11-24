Language
    ‘जनता दर्शन’ में एक-एक फरियादी के पास पहुंचे सीएम योगी, शिकायतें सुन DM-SSP को दे दिए ये निर्देश

    By Shobhit Srivastava Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 12:49 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'जनता दर्शन' में 52 फरियादियों की शिकायतें सुनीं और अधिकारियों को उनके निवारण के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारियों और एसएसपी को पीड़ितों की शिकायतों का समाधान जिलों में ही करने का आदेश दिया। जनता दर्शन में आर्थिक सहायता, अवैध कब्जे जैसी शिकायतें आईं। मुख्यमंत्री ने बच्चों से मुलाकात की और उन्हें आशीर्वाद दिया। सरकार आमजन की सेवा के लिए संकल्पित है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने आवास में ‘जनता दर्शन’ किया। इसमें प्रदेश भर से 52 फरियादी पहुंचे। योगी हर फरियादी के पास स्वयं पहुंचे, उनकी समस्याएं सुनीं और निराकरण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और एसएसपी से कहा कि वह पीड़ितों की शिकायतें सुनकर जिलों में ही उनका निस्तारण कराएं।

    मुख्यमंत्री के ‘जनता दर्शन’ में आर्थिक सहायता, अवैध कब्जे, बिजली, शिक्षा, पुलिस आदि से जुड़ी शिकायतें आईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जिलों में सभी विभागों के द्वारा पीड़ितों की शिकायतें सुनकर निर्धारित समय में समाधान कराया जाए। सोमवार को गोरखपुर, शामली, झांसी, कन्नौज आदि जिलों से पीड़ित पहुंचे थे।

    सभी ने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री को बताईं। योगी ने भी तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। कहा कि आमजन की सेवा और सुरक्षा ही सरकार का संकल्प है। सरकार हर जरूरतमंद की सहायता के लिए खड़ी है। सरकार के स्तर पर प्रदेशवासियों की हर उचित परेशानी का निरंतर निदान कराया जा रहा है और आगे भी कराया जाता रहेगा।

    मुख्यमंत्री ने अभिभावकों के साथ आए बच्चों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सभी से नाम पूछा, चाकलेट दी और मन लगाकर पढ़ने करने को कहा। उन्होंने बच्चों को उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद भी दिया।