Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'अराजक तत्वों पर रहे पुलिस की कड़ी नजर', कार्तिक पूर्णिमा मेला की सुरक्षा को लेकर CM योगी ने दिए निर्देश

    By Alok Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 01:21 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली जैसे त्योहारों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घाटों और मेलों में अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखने और संवेदनशील स्थलों से रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों को हटाने के आदेश दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली, गुरु नानक जयंती, ददरी मेला (बलिया) व गढ़मुक्तेश्वर मेला (हापुड़) के आयोजन को लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंधों का निर्देश दिया। कहा, घाटों व मेलों में अराजक तत्वों पर पुलिस कड़ी नजर रखे और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संवेदनशील स्थलों पर ड्यूटी के दौरान रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों को भी कड़ी चेतावनी दी। लापरवाही से कहीं कोई बड़ी चूक न हो, इसके लिए रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों को संवेदनशील स्थलों से हटाए जाने का निर्देश भी दिया।

    कहा, ऐसे पुलिसकर्मियों को देव दीपावली व अन्य प्रमुख आयोजनों में ड्यूटी पर न लगाया जाए, जिससे जनसेवा के कार्य में अनुशासन व मर्यादा बनी रहे। सुरक्षा में किसी चूक को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

    योगी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून-व्यवस्था के अलावा आइजीआरएस, सीएम हेल्पलाइन, आने वाले त्यौहारों की तैयारियों, धान खरीद व स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों व सभी जिलों के डीएम-एसपी से कहा कि आने वाले पर्व-त्योहारों व मेलों में स्वच्छता, सुरक्षा व सतर्कता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

    यह केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सेवा व संवेदना का कार्य है। हर श्रद्धालु की सुविधा, सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित करना हर अधिकारी का दायित्व है। भीड़ प्रबंधन व यातायात प्रबंधन को लेकर भी खास निर्देश दिए। कहा, स्नान घाटों, मेलों व भीड़भाड़ वाले स्थलों पर अराजक व अवांछनीय तत्वों की उपस्थिति किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए। पुलिस व स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण, सुरक्षित व श्रद्धाभाव से भरा रहे।

    पर्व-त्योहारों पर लाखों श्रद्धालु घाटों व मेलों में पहुंचते हैं। ऐसे में भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। घाटों पर पर्याप्त प्रकाश, फ्लोटिंग बैरियर, सीसीटीवी कैमरे, स्वास्थ्य उपकेंद्र, मोबाइल टायलेट, खोया-पाया केंद्र व चेंजिंग रूम की सुविधाएं पहले से सुनिश्चित की जाएं। नदियों का जलस्तर अभी ऊंचा है और प्रवाह तेज है।

    इसलिए स्नान घाटों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की तैनाती रहे। बिना लाइफ जैकेट के किसी नाविक व पर्यटक को बोटिंग न करने दी जाए। काशी में देव दीपावली, अयोध्या, प्रयागराज, हापुड़, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बदायूं व बलिया जैसे जिलों में सर्वाधिक श्रद्धालुओं की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त सुनिश्चित किए जाएं।