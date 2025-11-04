'अराजक तत्वों पर रहे पुलिस की कड़ी नजर', कार्तिक पूर्णिमा मेला की सुरक्षा को लेकर CM योगी ने दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली, गुरु नानक जयंती, ददरी मेला (बलिया) व गढ़मुक्तेश्वर मेला (हापुड़) के आयोजन को लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंधों का निर्देश दिया। कहा, घाटों व मेलों में अराजक तत्वों पर पुलिस कड़ी नजर रखे और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो।

संवेदनशील स्थलों पर ड्यूटी के दौरान रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों को भी कड़ी चेतावनी दी। लापरवाही से कहीं कोई बड़ी चूक न हो, इसके लिए रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों को संवेदनशील स्थलों से हटाए जाने का निर्देश भी दिया। कहा, ऐसे पुलिसकर्मियों को देव दीपावली व अन्य प्रमुख आयोजनों में ड्यूटी पर न लगाया जाए, जिससे जनसेवा के कार्य में अनुशासन व मर्यादा बनी रहे। सुरक्षा में किसी चूक को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। योगी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून-व्यवस्था के अलावा आइजीआरएस, सीएम हेल्पलाइन, आने वाले त्यौहारों की तैयारियों, धान खरीद व स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों व सभी जिलों के डीएम-एसपी से कहा कि आने वाले पर्व-त्योहारों व मेलों में स्वच्छता, सुरक्षा व सतर्कता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

यह केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सेवा व संवेदना का कार्य है। हर श्रद्धालु की सुविधा, सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित करना हर अधिकारी का दायित्व है। भीड़ प्रबंधन व यातायात प्रबंधन को लेकर भी खास निर्देश दिए। कहा, स्नान घाटों, मेलों व भीड़भाड़ वाले स्थलों पर अराजक व अवांछनीय तत्वों की उपस्थिति किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए। पुलिस व स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण, सुरक्षित व श्रद्धाभाव से भरा रहे।

पर्व-त्योहारों पर लाखों श्रद्धालु घाटों व मेलों में पहुंचते हैं। ऐसे में भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। घाटों पर पर्याप्त प्रकाश, फ्लोटिंग बैरियर, सीसीटीवी कैमरे, स्वास्थ्य उपकेंद्र, मोबाइल टायलेट, खोया-पाया केंद्र व चेंजिंग रूम की सुविधाएं पहले से सुनिश्चित की जाएं। नदियों का जलस्तर अभी ऊंचा है और प्रवाह तेज है।