    'किसान जब ऊर्जा का प्रवाह करता है तो धरती उगलती है सोना', चौधरी चरण सिंह की जयंती पर बोले सीएम योगी

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 03:07 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसान जब ऊर्जा का प्रहाव करता है तो धरती सोना उगलती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों ने अपनी मेहनत ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसान जब ऊर्जा का प्रहाव करता है तो धरती सोना उगलती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों ने अपनी मेहनत से प्रगति की है। वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली, तब पहली बार किसान भी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बना। किसानों को प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना से जोड़ा, फिर एक-एक करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से लेकर पीएम किसान सम्मान निधि, एमएसपी की गारंटी हो या बीज से लेकर बाजार तक किसानों की सुविधाओं को बढ़ाया गया।

    पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की 123 वीं जयंती पर विधान मंडल के प्रांगण में आयोजित किसान सम्मान दिवस समारोह में उन्होंने चौधरी चरण सिंह को याद किया। कहा कि वे हमेशा देश, गांव व किसान के हित में काम करते थे। कहते थे कि जब तक किसान गरीब रहेगा, भारत अमीर नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने पांच किसानों को ट्रैक्टर की चाबी दी।

    मुख्यमंत्री ने चौधरी चरण सिंह सीड पार्क अटारी लखनऊ में भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया का बटन दबाकर शुभारंभ किया। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने चौधरी चरण सिंह को ‘भारत रत्न’ देकर किसानों का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि यूपी के अंदर धान, गेहूं, चना, सरसों, बाजरा, मक्का आदि फसलों का उत्पादन कई गुना बढ़ा है।

    वर्ष 1996 से 2017 तक किसानों को जितना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था, उससे लगभग 75 हजार करोड़ रुपये अधिक राशि पिछले आठ वर्षों में किसानों के खाते में डाली है। हाल में ही गन्ना मूल्य का दाम बढ़ाया है। पेराई सत्र 2025-26 में अगेती गन्ना 400 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है।

    उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए लखनऊ में आधुनिक तकनीक पर आधारित सीड पार्क बन रहा है। बाराबंकी में टिश्यू कल्चर की अत्याधुनिक लैब के लिए 31 एकड़ भूमि चिह्नित की गई है। उन्होंने पद्मश्री रामसरन वर्मा का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों ने जमीन के नीचे आलू व ऊपर टमाटर पैदा किया है।

    शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच में गन्ना किसानों ने एक-एक हजार कुंतल प्रति हेक्टेयर उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कृषि व गन्ना विभाग से कहा कि हर किसान को वहां ले जाकर तकनीक से अवगत कराया जाए। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, चौधरी लक्ष्मी नारायण, धर्मपाल सिंह, संजय निषाद, अनिल कुमार, दिनेश सिंह, कपिलदेव अग्रवाल, बलदेव सिंह औलख, गोसेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता सहित भाजपा व रालोद के कई विधायक भी मौजूद रहे।

    अब छह प्रतिशत की दर पर मिलेगा ऋण

    योगी ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से संचालित एलडीबी के द्वारा किसानों को 11.5 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन मिलता था, अब यह छह फीसदी पर मिलेगा। 16 लाख निजी ट्यूबवेल से जुड़े किसानों का ऋण माफ कर दिया गया है। हर वर्ष सरकार 3600 करोड़ रुपये पावर कारपोरेशन को देती है।

    मुख्यमंत्री ने इन्हें किया सम्मानित

    - योगी ने जालौन की महिला किसान प्रवेशिका, शाहजहांपुर से उधम सिंह, फतेहपुर से मुकेश, मुजफ्फरनगर से श्रीपाल, लखीमपुर खीरी से जमाइफ खान को ट्रैक्टर की चाबी देकर सम्मानित किया।
    - कमलनाथ- धान उत्पादन (एक लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र व अंगवस्त्र)
    - बिजेंद्र कुमार सिंह- गेहूं उत्पादन (एक लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र व अंगवस्त्र)
    - आशीष तिवारी- चना उत्पादन (एक लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र व अंगवस्त्र)
    - रामकिशुन- मटर उत्पादन (एक लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र व अंगवस्त्र)
    - हीरालाल- सरसो उत्पादन (एक लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र व अंगवस्त्र)
    - रणधीर सिंह- अरहर उत्पादन (एक लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र व अंगवस्त्र)
    - अमरेश कुमार- ज्वार उत्पादन (एक लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र व अंगवस्त्र)
    - विशिष्ट महिला किसान का पुरस्कार- संध्या सिंह (75 हजार रुपये, अंगवस्त्र व प्रशस्ति पत्र)
    - एफपीओ- विकास कुमार सिंह- जया सीड्स कंपनी लिमिटेड वाराणसी (एक लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र व अंगवस्त्र)
    - कुलदीप मिश्र (गोंडा)- बीज विकास निगम में सर्वाधिक बीज सप्लाई करने वाले एफपीओ
    - औद्यानिक खेती- विकास कुमार सिंह (एक लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र व अंगवस्त्र)
    - कृषि वैज्ञानिक- डॉ. धीरज कुमार तिवारी (कृषि विज्ञान केंद्र, उन्नाव)