Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीएम योगी ने 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद को चुना 'सर्वोत्तम', पदक विजेताओं और मेधावियों को किया सम्मानित

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 04:36 PM (IST)

    लखनऊ में यूपीपीएसी के स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद को 'सर्वोत्तम' चुना और पुरस्कृत किया। उन्होंन ...और पढ़ें

    Hero Image

    मुख्यमंत्री के हाथों ‘प्रतिभा’ को मिला सम्मान

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीपीएसी के संस्थापना दिवस समारोह-2025 के शुभारंभ अवसर पर सर्वोत्तम वाहिनी, सर्वोत्तम बाढ़ राहत दल, उत्कृष्ट खिलाड़ी, बेस्ट पुलिस मॉडर्न स्कूल और शीर्ष मेधावी छात्र-छात्राओं को भी पुरस्कृत किया।

    मुख्यमंत्री के द्वारा इन्हें किया गया पुरस्कृत

    • उत्तम वाहिनी- 32 वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ (सेनानायक- प्राची सिंह ने ग्रहण किया पुरस्कार)
    • अतिउत्तम वाहिनी- 39वीं वाहिनी पीएसी मीरजापुर (सेनानायक नेपाल सिंह ने ग्रहण किया पुरस्कार)
    • सर्वोत्तम वाहिनी- 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद (सेनानायक चारू निगम ने पुरस्कार प्राप्त किया)
    • अति उत्तम प्लाटून ड्रिल- 36वीं वाहिनी पीएसी (अनिल कुमार पांडेय ने लिया पुरस्कार)
    • सर्वोत्तम प्लाटून ड्रिल- 37वीं वाहिनी पीएसी (सेनानायक बजरंग बली ने प्राप्त किया पुरस्कार)
    • अति उत्तम डिमांस्ट्रेशन- 36वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी (सेनानायक डॉ. अनिल कुमार पांडेय ने लिया)
    • सर्वोत्तम डिमास्ट्रेशन ट्रॉफी- 41वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद (सेनानायक-दिनेश यादव ने ट्रॉफी प्राप्त की)
    • श्रेष्ठ बाढ़ राहत दल- 36वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी (डॉ. अनिल कुमार पांडेय)
    • श्रेष्ठ कार्य- 34वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी के दलनायक सुधीर कुमार सिंह
    • सर्वश्रेष्ठ कार्य- 23वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद के मुख्य आरक्षी जितेंद्र सिंह राणा, आरक्षी आकिल अंसारी व कृष्ण कुमार को संयुक्त रूप से नकद पुरस्कार दिया गया।
    • सर्वोत्तम खिलाड़ी- मुख्य आरक्षी किशन कुमार मिश्र (25वीं वाहिनी पीएसी रायबरेली
    • अखिल भारतीय भारोत्तोलन कलस्टर प्रतियोगिता में तीन स्वर्ण पदक हासिल किया।
    • पीएमएस (पुलिस मॉडर्न स्कूल) की बेस्ट परफॉर्मेंस ट्रॉफी (मिडिल सेकेंड्री स्कूल) बहराइच को मिली। पुरस्कार प्रिंसिपल निशा सिंह ने प्राप्त किया। 31 विद्यालयों की यह प्रतियोगिता पहली बार आयोजित हुई।
    • सीनियर सेकेंड्री वर्ग में पुलिस मॉडर्न स्कूल डॉ. भीमराव आंबेडकर एकेडमी मुरादाबाद की प्रिंसिपल डॉ. सीमा सिंह ने प्राप्त किया।
    • मेधावी छात्र- साक्षी सेमल व शुभ्रा सक्सेना को नकद पुरस्कार (दोनों ने 2025 में इंटरमीडिएट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया)
    • आदर्श तिवारी (2024 में इंटरमीडिएट परीक्षा में शानदार प्रदर्शन)

    खिलाड़ियों के प्रदर्शन में दिखा अनुशासन

    35वीं वाहिनी पीएसी परिसर, महानगर में हुए समारोह में पीएसी के जवानों-खिलाड़ियों ने हैरत अंगेज प्रदर्शन कर सभी की वाहवाही लूटी। यहां खिलाड़ियों/जवानों के प्रदर्शन में अनुशासन, खेल व राष्ट्रभक्ति का अद्भुत संगम दिखा। सबसे पहले 44 खिलाड़ियों की टीम ने मलखंभ पर शानदार प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन के जरिए यातायात नियमों के प्रति भी जागरूक किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद जिम्नास्टों का प्रदर्शन देख दर्शकों ने तालियों से जवानों का उत्साहवर्धन किया। योग की टीम ने विभिन्न आसन कर ‘स्वस्थ भारत’ का संदेश दिया तो वहीं पीटी डिस्प्ले की टीम ने भी अपने प्रदर्शन से बताया कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। बैंड प्रदर्शन ने राष्ट्रभक्ति समेत विभिन्न धुन बजाकर देशप्रेम की भावना का संचार किया।

    मुख्यमंत्री ने की पीएसी के बैंड की सराहना

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जवानों की प्रस्तुति देखी और अपने संबोधन में सभी की प्रशंसा करते हुए उनकी हौसलाअफजाई की। सीएम ने कहा कि यूपी पुलिस के गार्ड ऑफ ऑनर, पीएसी बल की पहचान मलखंभ, जिम्नास्टिक, वेपन्स ड्रिल, पीटी डिस्प्ले, बैंड प्रदर्शन को देखा। पीएसी जवानों द्वारा वंदे मातरम का धुन प्रस्तुत किया गया।

    वंदे मातरम ने आजादी के लिए उस समय नौजवानों को जोश प्रदान किया था। इस गीत ने तत्कालीन युवा पीढ़ी को मंत्र के रूप में नई प्रेरणा प्रदान की थी। उसके 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सार्वजनिक स्थलों पर पीएसी के बैंड ने राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए जो अभिनव पहल प्रारंभ किया है, वह सराहनीय है।