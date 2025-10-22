Language
    CM Yogi ने प्रदेशवासियों को दी भैया दूज और चित्रगुप्त जयंती की बधाई 

    By Shobhit Srivastava Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 09:14 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भैया दूज और चित्रगुप्त जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने भैया दूज को भाई-बहन के प्रेम और विश्वास का त्योहार बताया, जो कर्तव्य, त्याग और एकता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने भगवान चित्रगुप्त की जयंती को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा बताया।

    Hero Image

    राब्यू, जागरण, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भैया दूज व चित्रगुप्त जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भैया दूज भाई-बहन के पारस्परिक प्रेम, स्नेह व विश्वास का त्योहार है। यह पर्व कर्तव्य, आत्मीयता, त्याग, सामाजिक एकता व सद्भाव की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भगवान चित्रगुप्त की जयंती अच्छे कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करती है।

