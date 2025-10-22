CM Yogi ने प्रदेशवासियों को दी भैया दूज और चित्रगुप्त जयंती की बधाई 

राब्यू, जागरण, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भैया दूज व चित्रगुप्त जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भैया दूज भाई-बहन के पारस्परिक प्रेम, स्नेह व विश्वास का त्योहार है। यह पर्व कर्तव्य, आत्मीयता, त्याग, सामाजिक एकता व सद्भाव की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भगवान चित्रगुप्त की जयंती अच्छे कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करती है।



