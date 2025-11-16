Language
    UP: हार्ट अटैक से पीड़ित की अब सीएचसी पर भी जान बचाने का प्रयास, मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा 40 हजार का इंजेक्शन

    By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 02:03 PM (IST)

    Free Life Saving Injection To Heart Attack Affected on CHC in UP:  शासन ने तय किया है कि टेनेक्टेप्लाज या स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन ऐसे मरीजों को तत्काल लगा दिया जाए। इसके बाद मरीज को सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में रेफर किया जाए। इस इंजेक्शन के लगने के बाद रक्त क्लाटिंग की संभावना कम हो जाती है।

    योगी आदित्यनाथ सरकार -हार्ट अटैक पीड़ित

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: योगी आदित्यनाथ सरकार ने हार्ट अटैक पीड़ितों की जान बचाने के लिए प्रारंभिक स्तर पर बड़ा कदम उठाया है।

    सरकार हार्ट अटैक पीड़ितों की जान बचाने के लिए 40 हजार रुपये मूल्य वाले इंजेक्शन को जिला अस्पतालों से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क लगाने की सुविधा देने जा रही है। मरीजों को बचाने के लिए सभी मेडिकल कालेजों, जिला अस्पतालों और प्रमुख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में यह इंजेक्शन निशुल्क लगाया जाएगा।

    अभी तक इस इंजेक्शन को कुछ चुनिंदा चिकित्सीय संस्थानों में उपलब्ध कराया जा रहा था। बाजार में यह इंजेक्शन 40 से 50 हजार रुपये में मिलता है। शासन ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इस इंजेक्शन की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि हार्ट अटैक के मरीजों को जब तक कार्डियोलाजी विभाग तक पहुंचाया जाता है उसमें कई बार देर हो जाती है।

    जिससे मरीज की जान पर बन आती है। ऐसे में शासन ने तय किया है कि टेनेक्टेप्लाज या स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन ऐसे मरीजों को तत्काल लगा दिया जाए। इसके बाद मरीज को सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में रेफर किया जाए। इस इंजेक्शन के लगने के बाद रक्त क्लाटिंग की संभावना कम हो जाती है।

    ऐसे में अब हब एंड स्पोक माडल के तहत केजीएमयू, लोहिया संस्थान, एसजीपीजीआइ के साथ ही वाराणसी के बीएचयू, आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, एमएलएन मेडिकल कालेज प्रयागराज की इमरजेंसी में यह इंजेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। अब इसे सभी जिला अस्पतालों में भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों की संख्या अधिक होती है, वहां भी इसे रखने के निर्देश दिए गए हैं।

    महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डा. रतनपाल सिंह सुमन ने बताया है कि मुख्य चिकित्साधिकारियों को जिला अस्पतालों में टेनेक्टेप्लाज या स्ट्रेप्टोकाइनेज के इंजेक्शन रखने का निर्देश दिए गए हैं। इस इंजेक्शन के लगाने से हार्ट अटैक के बाद मरीज को गंभीर स्थिति में जाने से बचाया जा सकता है।

    इंजेक्शन के फायदे को देखते हुए अब पूरे प्रदेश में इसे उपलब्ध कराया जा रहा है। लखनऊ, देवीपाटन, अयोध्या, वाराणसी, अलीगढ़, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज आदि मंडल के जिला अस्पतालों में इस सुविधा को शुरू कर दिया गया है। अन्य जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी अगले माह तक इंजेक्शन रखने की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी।