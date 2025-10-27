Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    CM योगी ने पुलिस-आर्थिक सहायता, जमीनी विवाद से जुड़ी समस्याएं सुनीं, सभी के निस्तारण के दिए निर्देश

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 11:57 AM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के बाद 'जनता दर्शन' में लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की सेवा ही सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जे हटाने और जरूरतमंदों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। एक महिला कलाकार को सांस्कृतिक कार्यक्रम दिलाने का भी आदेश दिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के उपरांत सोमवार को फिर 'जनता दर्शन' किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कई जनपदों से आये हर पीड़ित से मुलाकात की, उनके पास पहुंचकर समस्या सुनी, फिर अफसरों को निर्देश दिया कि निश्चित समयावधि में उचित निस्तारण कराएं। पीड़ितों से फीडबैक भी लें। इस दौरान लगभग 50 से अधिक पीड़ितों ने अपनी समस्या से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। फरियादियों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी सेवा ही सरकार की प्राथमिकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रहेगा अधूरा

    'जनता दर्शन' के दौरान मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने इसकी जांच कर तत्काल कब्जा हटवाने के निर्देश दिए। वहीं एक पीड़ित ने इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने अस्पताल से एस्टिमेट बनवाने को कहा। उन्होंने कहा कि धन के अभाव में किसी पीड़ित का इलाज अधूरी नहीं रहेगा। सरकार हर जरूरतमंद के इलाज की व्यवस्था के लिए खड़ी है।

    सर! मैं कलाकार हूँ, मुझे कार्यक्रम दिलवा दीजिये

    'जनता दर्शन' में एक महिला कलाकार भी पहुंचीं। उन्होंने मुख्यमंत्री से बताया कि वे लोकगीत कलाकार हैं। उन्हें सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है। मंच दिला दीजिये। इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल उन्हें कार्यक्रम दिलाने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री बोले कि सरकार हर जनपद में लोककलाओं को प्राथमिकता दे रही है। हर जगह अनेक आयोजन भी कराए जाते हैं। इसमें पंजीकृत व अधिक से अधिक स्थानीय कलाकारों को मौका मिले।

    पुलिस, पारिवारिक मामले भी आए

    इस दौरान पुलिस से जुड़े मामले भी आये। कई लोगों ने पारिवारिक मामले को लेकर भी मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी शिकायत रखी। पुलिस से जुड़े मामलों पर मुख्यमंत्री ने इसे दिखवाने और पीड़ितों की समस्या के समाधान कराने का निर्देश दिया।