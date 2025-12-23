यीडा ने किया जापानी इंडस्ट्रियल सिटी की स्थापना का अध्ययन, माना जाता है निवेश का सबसे सफल मॉडल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित जापानी औद्योगिक शहर की स्थापना के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन (रीको) के जापानी औद्योगिक पार्क का दौरा किया। नीमराना स्थित यह पार्क अभी तक जापानी निवेश का सबसे सफल माडल माना जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रतिनिधि मंडल ने जापानी निवेशकों की आवश्यकताओं के अनुरूप भूमि आवंटन, जोनिंग, आधारभूत ढांचे और अन्य सेवाओं को विकसित करने का अध्ययन किया। साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा जापानी निवेशकों को दी जा रही विशेष प्रोत्साहन नीतियों व प्रशासनिक सहूलियतों के बारे में भी जानकारी ली।