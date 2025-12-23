यीडा ने किया जापानी इंडस्ट्रियल सिटी की स्थापना का अध्ययन, माना जाता है निवेश का सबसे सफल मॉडल
उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित जापानी औद्योगिक शहर की स्थापना के लिए यीडा के प्रतिनिधिमंडल ने नीमराना (राजस्थान) स्थित रीको के जापानी औद्योगिक पार ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित जापानी औद्योगिक शहर की स्थापना के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन (रीको) के जापानी औद्योगिक पार्क का दौरा किया। नीमराना स्थित यह पार्क अभी तक जापानी निवेश का सबसे सफल माडल माना जा रहा है।
प्रतिनिधि मंडल ने जापानी निवेशकों की आवश्यकताओं के अनुरूप भूमि आवंटन, जोनिंग, आधारभूत ढांचे और अन्य सेवाओं को विकसित करने का अध्ययन किया। साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा जापानी निवेशकों को दी जा रही विशेष प्रोत्साहन नीतियों व प्रशासनिक सहूलियतों के बारे में भी जानकारी ली।
इसके अलावा निवेशकों की लाजिस्टिक जरूरतों, बिजली-पानी व सुचारु आपूर्ति शृंखला के इस माडल को उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित जापानी औद्योगिक शहर के मास्टर प्लान में समाहित करने की सहमति भी प्रतिनिधि मंडल ने जताई।
यीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आरके सिंह ने बताया कि यीडा की योजना औद्योगिक क्लस्टर आधारित विकास पर केंद्रित है। इस योजना के तहत नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (जेवर) की मल्टीमाडल कनेक्टिविटी को औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ा जा रहा है।
