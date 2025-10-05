Language
    पद तो 79 थे फिर नियुक्ति 140 कैसे हो गईं? एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती की जांच में तो अधिकारियों का भी चकरा गया सिर

    By Jagran News Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 07:38 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती घोटाले की जांच में गुम फाइलें बाधा बन रही हैं। स्वास्थ्य महानिदेशालय में लगी आग के कारण कई दस्तावेज नष्ट हो गए हैं। अब अधिकारियों से भर्ती से जुड़े नियुक्ति पत्र और अन्य प्रमाण पत्र मांगे गए हैं ताकि फर्जीवाड़े की जांच की जा सके। वर्ष 2008 और 2016 की भर्तियों में गड़बड़ी के आरोप हैं जिनकी जांच की जा रही है।

    एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती की जांच में गुम फाइलें बन रहीं बाधा

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती घोटाले की गुम फाइलें जांच में बाधा बन रही हैं। स्वास्थ्य महानिदेशालय में लगी आग को इसका कारण बताया जा रहा है। अब गुम और जली हुई फाइलों की प्रतियों को मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) और मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों (सीएमएस) के कार्यालयों में तलाशा जा रहा है।

    स्वास्थ्य महानिदेशालय ने सभी जिलों से एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती से जुड़े नियुक्ति पत्र सहित कई प्रमाण पत्र मांगे हैं। जिससे उनका मिलान फर्जीवाड़े की शिकायतों से किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 2008 में एक्स-रे टेक्नीशियन के 79 पदों पर हुई भर्ती और वर्ष 2016 में हुई 403 पदों पर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं।

    वर्ष 2016 की भर्ती में छह आरोपियों के खिलाफ एफआइआर कराई गई थी। इनके दस्तावेज भी संबंधित जिलों के सीएमओ से मंगाए गए थे, लेकिन कई अन्य फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ दस्तावेज न होने के कारण कार्रवाई नहीं हो पाई है। वहीं

    वर्ष 2008 में 79 पदों के सापेक्ष 140 लोगों को फर्जी तरीके से नियुक्ति के मामले में निदेशक पैरामेडिकल डा़ रंजना खरे ने सभी जिलों के सीएमओ, अस्पतालों के सीएमएस, कानपुर, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, गोरखपुर मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्यों को पत्र लिखकर एक्स-रे टेक्नीशियन के प्रमाण पत्र स्वास्थ्य महानिदेशालय भेजने के लिए पत्र लिखा है।

    डा़ रंजना खरे ने पैरामेडिकल अनुभाग में वर्ष 2015 में आग लगने के कारण अभिलेख जलकर नष्ट होने की जानकारी देते हुए महानिदेशालय स्तर से जारी नियुक्ति पत्र, संशोधित आदेशों की प्रतियां, सीएमओ, सीएमएस या अन्य सक्षम अधिकारियों के स्तर से जारी नियुक्ति पत्र, अभ्यर्थियों के प्रथम योगदान/प्रभार प्रमाण पत्र की प्रति, एक्स-रे टेक्नीशियन की प्रमाणित सेवा पुस्तिका महानिदेशालय को उपलब्ध कराई जाएं। जिससे भर्ती की जांच के लिए गठित समिति आगे की कार्रवाई कर सके।