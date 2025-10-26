'महिला सशक्तीकरण ही आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला', लखनऊ में महिला सम्मेलन में बोलीं महापौर सुषमा खर्कवाल

Language
    By Gauri Trivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 08:47 AM (IST)

    लखनऊ में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत महिला सम्मेलन हुआ। महापौर सुषमा खर्कवाल ने महिला सशक्तीकरण को आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और सम्मान मिलना चाहिए। नगर निगम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रहा है। वक्ताओं ने सरकारी योजनाओं को भी महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण बताया।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। सहकारिता भवन में शनिवार को आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान-महिला सम्मेलन में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उनकी भूमिका पर चर्चा हुई।

    कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महापौर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि जब तक देश की महिला आत्मनिर्भर नहीं होगी, तब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। उन्होंने कहा, भारत की नारी शक्ति हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न तभी साकार होगा जब हर महिला को शिक्षा, रोजगार और सम्मान समान रूप से प्राप्त होगा।

    महापौर ने कहा कि नगर निगम महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कई योजनाओं पर कार्य कर रहा है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है और नगर निगम की प्रत्येक योजना में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।

    वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, महिला मोर्चा महानगर अध्यक्ष सीता नेगी, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा कल्पना तिवारी आदि की उपस्थिति रही।