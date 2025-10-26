'महिला सशक्तीकरण ही आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला', लखनऊ में महिला सम्मेलन में बोलीं महापौर सुषमा खर्कवाल

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सहकारिता भवन में शनिवार को आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान-महिला सम्मेलन में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उनकी भूमिका पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महापौर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि जब तक देश की महिला आत्मनिर्भर नहीं होगी, तब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। उन्होंने कहा, भारत की नारी शक्ति हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न तभी साकार होगा जब हर महिला को शिक्षा, रोजगार और सम्मान समान रूप से प्राप्त होगा।

महापौर ने कहा कि नगर निगम महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कई योजनाओं पर कार्य कर रहा है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है और नगर निगम की प्रत्येक योजना में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।