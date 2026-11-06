उत्तर प्रदेश में महिला PCS अधिकारी ने छोड़ी सरकारी नौकरी, राजनीति के मैदान में उतर सकती हैं अनुपमा राग

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। महिला आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी कमिश्नर (GST) के पद पर तैनात रहीं पीसीएस अधिकारी अनुपमा राग का सरकारी नौकरी से मन भर गया है। उन्होंने अपने पद और नौकरी से इस्तीफा दे दिया है।

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की पत्नी अनुपमा राग की मां सुशीला सरोज लखनऊ में मोहनलालगंज से लोकसभा की सदस्य रही हैं और अनुराग भी लखनऊ पूर्व विधानसभा क्षेत्र से भाग्य आजमा चुके हैं। माना जा रहा है कि अनुपमा राग भी इसी परिपाटी को आगे बढ़ाएंगी। अनुपमा राग के सीतापुर की सिधौली सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। अनुपमा राग पेशे से सिंगर भी हैं।

अनुपमा राग ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो जारी करते हुए इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने भविष्य में नए संकल्प के साथ नया सफर शुरू करने की बात भी कही। उन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात तो नहीं की लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनके इस्तीफे ने चुनाव लड़ने की अटकलों को हवा दे दी।