लखनऊ में गर्लफ्रेंड ने लिव-इन-पार्टनर को मार डाला, खुद पुलिस को फोन कर जानकारी दी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ में एक गर्लफ्रेंड ने अपने लिव-इन-पार्टनर की हत्या कर दी। महिला ने अपनी दो बेटियों के सामने इस वारदात को अंजाम दिया।

अयोध्या रोड की शिवम ग्रीन सिटी में सोमवार की सुबह लिव इन में रहने वाली महिला ने अपनी दो बेटियों के सामने 33 वर्षीय बॉयफ्रेंड सूर्य प्रताप सिंह की हत्या कर दी।

इसके बाद पुलिस को खुद ही फोन कर हत्या करने की सूचना भी दी। आनन फानन में पहुंची पुलिस और फारेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। शव पोस्टमार्टम को भेजने के बाद महिला को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।